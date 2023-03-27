Kadroya göz kırptı! İşte Kuntz'un Hırvatistan maçı muhtemel 11'i

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerine galibiyetle başladı.
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerine galibiyetle başladı.
Ay-yıldızlı ekip deplasmanda karşılaştığı Ermenistan'ı 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.
D Grubu'nda mücadele eden Türkiye, ikinci karşılaşmasında Hırvatistan ile kozlarını paylaşacak.
Bu kritik müsabaka, 28 Mart Salı günü saat 21.45'te Bursa'da oynanacak.
Karşılaşmada İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg düdük çalacak. Ekberg'in yardımcılıklarını ise Fredrik Klyver ile Niklas Nyberg üstlenecek.
Milliler bugüne kadar Hırvatistan ile 10 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda ay-yıldızlılar 1 galibiyet elde ederken, 3 kez de yenildi. 6 müsabaka ise berabere sona erdi.
Milliler, Hırvatistan ağlarına 9 gol gönderirken, kalesinde ise 13 gol gördü.
İki ülke son olarak 11 Kasım 2020 tarihinde Vodafone Park'ta özel maçta karşılaştı ve mücadele 3-3 berabere tamamlandı.
Türkiye, teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde 15 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda ay-yıldızlılar 10 galibiyet elde ederken, 3 kez de mağlup oldu. 2 müsabaka da berabere sona erdi.
Milliler, geride kalan 15 mücadelede rakip fileleri 38 kez havalandırıp, kalesinde 17 gol gördü.
A Milli Futbol Takımı, 11 yıl sonra Bursa'da maça çıkacak. Milli Takım, Bursa'da daha önce oynadığı 8 müsabakada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
Milliler, Bursa'da son olarak 29 Şubat 2012 tarihinde Slovakya ile hazırlık karşılaşması oynadı ve 2-1 yenildi. Ay-yıldızlılar, ayrıca Bursa'da yeni yapılan Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda da ilk kez oynayacak.
Ermenistan'la oynanan grubun ilk maçında sahaya 3'lü savunma ile çıkan teknik direktör Stefan Kuntz, bu tercihi nedeniyle eleştiriler almıştı.
Alman teknik adamın Hırvatistan karşısında 4'lü defans hattına dönmesi bekleniyor.
Öte yandan Ermenistan maçında oyuna sonradan dahil olan Borussia Dortmund'lu Salih Özcan, performansıyla alkış almıştı.
Milli futbolcunun Hırvatistan karşısında ilk 11'de sahaya çıkabileceği ifade ediliyor.
İşte Kuntz'un Hırvatistan maçı muhtemel 11'i:
Türkiye: Mert, Onur, Çağlar, Merih, Ferdi, Orkun, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, Cengiz, Kerem, Enes.