Haberler A Milli Futbol Takımı Kadroya göz kırptı! İşte Kuntz'un Hırvatistan maçı muhtemel 11'i

Kadroya göz kırptı! İşte Kuntz'un Hırvatistan maçı muhtemel 11'i

Son dakika spor haberleri... EURO 2024 gruplarına Ermenistan galibiyeti ile başlayan A Milli Futbol Takımı'mız, ikinci maçında Hırvatistan'ı ağırlayacak. Mücadele öncesi teknik direktör Stefan Kuntz, ilk 11'ini büyük ölçüde şekillendirdi. Ermenistan mücadelesinde performansı beğenilen yıldız isim 11'e göz kırptı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 11:06
Kadroya göz kırptı! İşte Kuntz'un Hırvatistan maçı muhtemel 11'i

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerine galibiyetle başladı.

Kadroya göz kırptı! İşte Kuntz'un Hırvatistan maçı muhtemel 11'i

Ay-yıldızlı ekip deplasmanda karşılaştığı Ermenistan'ı 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Kadroya göz kırptı! İşte Kuntz'un Hırvatistan maçı muhtemel 11'i

D Grubu'nda mücadele eden Türkiye, ikinci karşılaşmasında Hırvatistan ile kozlarını paylaşacak.

Kadroya göz kırptı! İşte Kuntz'un Hırvatistan maçı muhtemel 11'i

Bu kritik müsabaka, 28 Mart Salı günü saat 21.45'te Bursa'da oynanacak.

Kadroya göz kırptı! İşte Kuntz'un Hırvatistan maçı muhtemel 11'i

Karşılaşmada İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg düdük çalacak. Ekberg'in yardımcılıklarını ise Fredrik Klyver ile Niklas Nyberg üstlenecek.

Kadroya göz kırptı! İşte Kuntz'un Hırvatistan maçı muhtemel 11'i

Milliler bugüne kadar Hırvatistan ile 10 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda ay-yıldızlılar 1 galibiyet elde ederken, 3 kez de yenildi. 6 müsabaka ise berabere sona erdi.

Kadroya göz kırptı! İşte Kuntz'un Hırvatistan maçı muhtemel 11'i

Milliler, Hırvatistan ağlarına 9 gol gönderirken, kalesinde ise 13 gol gördü.

Kadroya göz kırptı! İşte Kuntz'un Hırvatistan maçı muhtemel 11'i

İki ülke son olarak 11 Kasım 2020 tarihinde Vodafone Park'ta özel maçta karşılaştı ve mücadele 3-3 berabere tamamlandı.

Kadroya göz kırptı! İşte Kuntz'un Hırvatistan maçı muhtemel 11'i

Türkiye, teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde 15 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda ay-yıldızlılar 10 galibiyet elde ederken, 3 kez de mağlup oldu. 2 müsabaka da berabere sona erdi.

Kadroya göz kırptı! İşte Kuntz'un Hırvatistan maçı muhtemel 11'i

Milliler, geride kalan 15 mücadelede rakip fileleri 38 kez havalandırıp, kalesinde 17 gol gördü.

Kadroya göz kırptı! İşte Kuntz'un Hırvatistan maçı muhtemel 11'i

A Milli Futbol Takımı, 11 yıl sonra Bursa'da maça çıkacak. Milli Takım, Bursa'da daha önce oynadığı 8 müsabakada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Kadroya göz kırptı! İşte Kuntz'un Hırvatistan maçı muhtemel 11'i

Milliler, Bursa'da son olarak 29 Şubat 2012 tarihinde Slovakya ile hazırlık karşılaşması oynadı ve 2-1 yenildi. Ay-yıldızlılar, ayrıca Bursa'da yeni yapılan Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda da ilk kez oynayacak.

Kadroya göz kırptı! İşte Kuntz'un Hırvatistan maçı muhtemel 11'i

Ermenistan'la oynanan grubun ilk maçında sahaya 3'lü savunma ile çıkan teknik direktör Stefan Kuntz, bu tercihi nedeniyle eleştiriler almıştı.

Kadroya göz kırptı! İşte Kuntz'un Hırvatistan maçı muhtemel 11'i

Alman teknik adamın Hırvatistan karşısında 4'lü defans hattına dönmesi bekleniyor.

Kadroya göz kırptı! İşte Kuntz'un Hırvatistan maçı muhtemel 11'i

Öte yandan Ermenistan maçında oyuna sonradan dahil olan Borussia Dortmund'lu Salih Özcan, performansıyla alkış almıştı.

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