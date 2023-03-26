Süper başlangıç

TÜRKİYE, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan'a konuk oldu. Ayyıldızlılar, 10. dakikada Ozan Kabak'ın kendi kalesine attığı talihsiz golle geri düştüğü mücadelede pes etmedi. Oyun üstünlüğünü dakikalar ilerledikçe eline geçiren milliler, 35'te skoru da dengelemeyi başardı. Orkun Kökçü, ceza sahası dışında buluştuğu topla Ermenistan savunmasının arasına dalarak köşeye harika bir vuruş yaparak eşitliği getirdi.



ENES GÖRDÜ, KEREM BİTİRDİ

İkinci yarıda da rakip kaleye yüklenen ay-yıldızlılar, nefis bir golle öne geçti. Orta alanda kazanılan serbest vuruşta Enes Ünal, akıl dolu pasında hareketlenen Kerem'i gördü. Kalecinin ayağının dibine şık bir vuruş yapan Kerem 2-1'lik galibiyeti getiren oyuncu oldu. Ermenistan'dan 3 puanla dönerek elemelere iyi bir başlangıç yapan Türkiye, salı 21.45'te Bursa'da 2022 Dünya Kupası 3.'sü Hırvatistan'ı konuk edecek. Ay-yıldızlılarda tek hedef kazanarak 2'de 2 yapmak...



Devrede taktik değişti

Teknik Direktör Stefan Kuntz, karşılaşmaya 3-4-3 dizilişiyle başlamıştı. Alman hoca, ikinci yarıda bu kararından vazgeçti. Sarı kartı bulunan Merih'i 46'da oyundan alarak Salih Özcan'ı sahaya sürdü. Bu değişiklikle milliler, 4-3-3 düzenine geçiş yaptı. Kuntz ayrıca ikinci yarının başında Cenk Tosun'un yerine Kerem Aktürkoğlu'nu oyuna aldı.



Penaltıyı es geçti

Maçın hakemi Sanchez Martinez vasat bir yönetim ortaya koydu. Milliler, 20. dakikada Ermenistan savunmasının Cenk Tosun'u arkadan ittiği pozisyona penaltı bekledi. İspanyol hakem, devam kararını verdi. VAR'dan da uyarı gelmeyince itirazlar sonuçsuz kaldı. Martinez, bazı sarı kart pozisyonlarında da milli takımın aleyhine kararlara imza attı.