Haberler A Milli Futbol Takımı Reha Kapsal'dan Stefan Kuntz eleştirisi! "İlk yarıyı çöpe attı"

Reha Kapsal'dan Stefan Kuntz eleştirisi! "İlk yarıyı çöpe attı"

A Milli Futbol Takımı'mız EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında ErmenistanOrkun ve Kerem'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Fotomac Gazetesi yazarı Reha Kapsal karşılaşmayı değerlendirdi. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2023 Pazar 08:55
Reha Kapsal'dan Stefan Kuntz eleştirisi! "İlk yarıyı çöpe attı"

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D grubunda yer alan A Milli Futbol Takımı deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya geldi.

Reha Kapsal'dan Stefan Kuntz eleştirisi! "İlk yarıyı çöpe attı"

Milliler, geriye düştüğü karşılaşmada rakibini 2-1 mağlup ederek grupta 3 puanla başladı. Fotomac gazetesi yazarı Reha Kapsal karşılaşmayı kaleme aldı.

Reha Kapsal'dan Stefan Kuntz eleştirisi! "İlk yarıyı çöpe attı"

SORU İŞARETİ

Avrupa Şampiyonası başlangıcında istesek bu kadar güzel bir gruba düşemezdik.

Reha Kapsal'dan Stefan Kuntz eleştirisi! "İlk yarıyı çöpe attı"

İlk maçı bizden seviye olarak çok altlarda olan Ermenistan ile dışarıda oynamamız önemli bir avantajdı.

Reha Kapsal'dan Stefan Kuntz eleştirisi! "İlk yarıyı çöpe attı"

Alacağımız bir galibiyetle turnuvaya moralli başlamamız çok önemliydi.

Reha Kapsal'dan Stefan Kuntz eleştirisi! "İlk yarıyı çöpe attı"

Tabii bu düşünceler hep teoride... Saha içinde pratiğe dökecek, organize edecek kişi teknik direktörümüz Stefan Kuntz'dur.

Reha Kapsal'dan Stefan Kuntz eleştirisi! "İlk yarıyı çöpe attı"

Böylesine zayıf bir ülke takımına karşı yine anlamsız üçlü dizilişle oyuna başladık.

Reha Kapsal'dan Stefan Kuntz eleştirisi! "İlk yarıyı çöpe attı"

Top ayağımızdayken yerleşmiş savunmaya karşı hücum edemedik.

Reha Kapsal'dan Stefan Kuntz eleştirisi! "İlk yarıyı çöpe attı"

Kalemizde golü de gördük. Kimin ne yapacağı belli olmayan içgüdüsel bir oyun ve şansımızın da yaver gitmesiyle Orkun'un attığı golle devreye 1-1 girmeyi başardık.

Reha Kapsal'dan Stefan Kuntz eleştirisi! "İlk yarıyı çöpe attı"

İkinci yarıda Kuntz kendi yaptığı hatadan dönerek Kerem ve Salih'i de oyuna aldı.

Reha Kapsal'dan Stefan Kuntz eleştirisi! "İlk yarıyı çöpe attı"

Saha içinde pozisyonuna uygun oyuncularla 4-3-3 sistemine geçmemiz, İkinci golü atan Kerem'in de bütün hücum aksiyonlarında yer almasıyla Kuntz kendi kendini tekzip etti.

Reha Kapsal'dan Stefan Kuntz eleştirisi! "İlk yarıyı çöpe attı"

Çıkardığı yanlış formasyon ve oyuncular ilk yarının çöpe atılmasına yol açtı.

Reha Kapsal'dan Stefan Kuntz eleştirisi! "İlk yarıyı çöpe attı"

Saha içinde özellikle ilk yarıda dinamik bir takımımız olmadığı gibi oyun planımız, şablonlar, prensipler, bir yıla yakan A Milli Takımı çalıştıran Kuntz'un oyun anlamında hiç elinin değmediğinin net göstergesiydi.

Reha Kapsal'dan Stefan Kuntz eleştirisi! "İlk yarıyı çöpe attı"

5 takımın yer aldığı, 8 maç oynamayacağımız ve ilk 2'nin çıkacağı çok kolay bir grupta Kuntz'un göstereceği performans daha ilk maçta herkesin kafasında soru işaretleri bırakmaya yetti de arttı bile…

Reha Kapsal'dan Stefan Kuntz eleştirisi! "İlk yarıyı çöpe attı"

Belki Ermenistan'ı yendik ama aynı sorunlar devam ederse Hırvatistan maçı bizim açımızdan tam bir felaket olabilir.

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