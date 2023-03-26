Haberler A Milli Futbol Takımı İsmail Yüksek Türkiye - Hırvatistan maçı öncesi konuştu!

İsmail Yüksek Türkiye - Hırvatistan maçı öncesi konuştu!

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 2. maçında A Milli Futbol Takımı'mız, sahasında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılarda genç futbolcu İsmail Yüksek, mücadele öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2023 Pazar 22:12
İsmail Yüksek Türkiye - Hırvatistan maçı öncesi konuştu!

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 2. maçında A Milli Takım, Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi ise İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

Umarım Bursa'nın getirdiği şansla, önümüzdeki Hırvatistan maçını da geride bırakacağız. Turnuvaya, Ermenistan galibiyetiyle başlamış olmamız çok önemli. Ermenistan, bizim ölçümüzde bir takım değil ama turnuvaya galibiyetle başlamak değerlidir.

O maçla ilgili analizleri, takım ve bireysel olarak hocalarımızla yaptık. O maçı unutup Hırvatistan maçına odaklandık. Hırvatistan da bireysel ve takım olarak değerli işlere imza attık ama biz de kendimize güveniyoruz. Bursa halkının desteğiyle buradan galibiyetle ayrılmak istiyoruz..

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