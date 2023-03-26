İsmail Yüksek Türkiye - Hırvatistan maçı öncesi konuştu!

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 2. maçında A Milli Takım, Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi ise İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

Umarım Bursa'nın getirdiği şansla, önümüzdeki Hırvatistan maçını da geride bırakacağız. Turnuvaya, Ermenistan galibiyetiyle başlamış olmamız çok önemli. Ermenistan, bizim ölçümüzde bir takım değil ama turnuvaya galibiyetle başlamak değerlidir.

O maçla ilgili analizleri, takım ve bireysel olarak hocalarımızla yaptık. O maçı unutup Hırvatistan maçına odaklandık. Hırvatistan da bireysel ve takım olarak değerli işlere imza attık ama biz de kendimize güveniyoruz. Bursa halkının desteğiyle buradan galibiyetle ayrılmak istiyoruz..