Erman Toroğlu'dan flaş Stefan Kuntz sözleri! "Kredisi bitiyor"

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan ile karşılaştı.
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan ile karşılaştı.
Ay-yıldızlılar, Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Ermenistan'ın golünü ise Ozan Kabak kendi kalesine attı.
TÜRKİYE ERMENİSTAN KARŞISINDA 3'TE 3 YAPTI
A Milliler, Ermenistan ile tarihinde oynadığı 3. maçı da kazandı. Ay yıldızlı ekip, Ermenistan ile oynadığı 3. karşılaşmayı da 2 gol atarak galip bitirdi.
Türkiye ile Ermenistan 2010 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde aynı grupta yer aldı. 6 Eylül 2008'de Ermenistan'ın Hrazdan şehrinde oynanan maçı ay yıldızlı ekip, Tuncay Şanlı ve Semih Şentürk'ün golleriyle 2-0 galip tamamlamıştı.
Ay-yıldızlılar, 14 Ekim 2009'da Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi de Halil Altıntop ve Servet Çetin ile bulduğu gollerle 2-0 kazanmayı bilmişti.
A Milli Takım, Ermenistan ile oynadığı 3. maçta kalesinde ilk kez gol gördü. Ermenistan'ın Türkiye karşısında ilk golü milli futbolcu Ozan Kabak'ın ters vuruşuyla geldi.
Milli yıldız Orkun Kökçü, ay-yıldızlı forma ile ikinci kez gol sevinci yaşadı. Milli takımın Ermenistan karşısında ikinci golünü atan Kerem Aktürkoğlu ise ay yıldızlı ekipteki gol sayısını 4 yaptı.
Orkun, A Milli Takım'daki ilk golünü Karadağ'a karşı deplasmanda kaydetmişti. Kerem ise Norveç, Cebelitarık ve Karadağ maçlarında gol sevinci yaşamıştı.
Maçın ardından A Spor ekranlarında açıklamalarda bulunan tecrübeli yorumcu Erman Toroğlu, Stefan Kuntz hakkında olay açıklamalarda bulundu.
İşte o sözler...
Erman Toroğlu: "Artık Stefan Kuntz'un kredisi bitiyor. Tamam kredi vardı ama artık bahane şansı yok. Belirli bir süreden sonra şöyle olduydu böyle olduydu, sakatlık fazla o fazla olmaz."
"Milli takımı oluşturuyor görelim bakalım Hırvatistan maçından sonra anlayacağız. Madem bu kadar iyiydiniz neden Hırvatistan karşısında iyi oynamadınız gibi yorumlar olacak."
"Hırvatistan karşısında defans bu kadar kötü olursa iyi şeyler olmaz."