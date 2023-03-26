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Erman Toroğlu'dan flaş Stefan Kuntz sözleri! "Kredisi bitiyor"

Son dakika spor haberi: A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri'ne iyi bir başlangıç yaptı. D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan ile kozlarını paylaşan ay-yıldızlılar, 1-0 geriye düştüğü müsabakadan 2-1 galip ayrılmayı başardı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu karşılaşmanın ardından teknik direktör Stefan Kuntz hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2023 Pazar 09:30
Erman Toroğlu'dan flaş Stefan Kuntz sözleri! "Kredisi bitiyor"

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan ile karşılaştı.

Erman Toroğlu'dan flaş Stefan Kuntz sözleri! "Kredisi bitiyor"

Ay-yıldızlılar, Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Ermenistan'ın golünü ise Ozan Kabak kendi kalesine attı.

Erman Toroğlu'dan flaş Stefan Kuntz sözleri! "Kredisi bitiyor"

TÜRKİYE ERMENİSTAN KARŞISINDA 3'TE 3 YAPTI
A Milliler, Ermenistan ile tarihinde oynadığı 3. maçı da kazandı. Ay yıldızlı ekip, Ermenistan ile oynadığı 3. karşılaşmayı da 2 gol atarak galip bitirdi.

Erman Toroğlu'dan flaş Stefan Kuntz sözleri! "Kredisi bitiyor"

Türkiye ile Ermenistan 2010 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde aynı grupta yer aldı. 6 Eylül 2008'de Ermenistan'ın Hrazdan şehrinde oynanan maçı ay yıldızlı ekip, Tuncay Şanlı ve Semih Şentürk'ün golleriyle 2-0 galip tamamlamıştı.

Erman Toroğlu'dan flaş Stefan Kuntz sözleri! "Kredisi bitiyor"

Ay-yıldızlılar, 14 Ekim 2009'da Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi de Halil Altıntop ve Servet Çetin ile bulduğu gollerle 2-0 kazanmayı bilmişti.

Erman Toroğlu'dan flaş Stefan Kuntz sözleri! "Kredisi bitiyor"

A Milli Takım, Ermenistan ile oynadığı 3. maçta kalesinde ilk kez gol gördü. Ermenistan'ın Türkiye karşısında ilk golü milli futbolcu Ozan Kabak'ın ters vuruşuyla geldi.

Erman Toroğlu'dan flaş Stefan Kuntz sözleri! "Kredisi bitiyor"

Milli yıldız Orkun Kökçü, ay-yıldızlı forma ile ikinci kez gol sevinci yaşadı. Milli takımın Ermenistan karşısında ikinci golünü atan Kerem Aktürkoğlu ise ay yıldızlı ekipteki gol sayısını 4 yaptı.

Erman Toroğlu'dan flaş Stefan Kuntz sözleri! "Kredisi bitiyor"

Orkun, A Milli Takım'daki ilk golünü Karadağ'a karşı deplasmanda kaydetmişti. Kerem ise Norveç, Cebelitarık ve Karadağ maçlarında gol sevinci yaşamıştı.

Erman Toroğlu'dan flaş Stefan Kuntz sözleri! "Kredisi bitiyor"

Maçın ardından A Spor ekranlarında açıklamalarda bulunan tecrübeli yorumcu Erman Toroğlu, Stefan Kuntz hakkında olay açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Erman Toroğlu'dan flaş Stefan Kuntz sözleri! "Kredisi bitiyor"

Erman Toroğlu: "Artık Stefan Kuntz'un kredisi bitiyor. Tamam kredi vardı ama artık bahane şansı yok. Belirli bir süreden sonra şöyle olduydu böyle olduydu, sakatlık fazla o fazla olmaz."

Erman Toroğlu'dan flaş Stefan Kuntz sözleri! "Kredisi bitiyor"

"Milli takımı oluşturuyor görelim bakalım Hırvatistan maçından sonra anlayacağız. Madem bu kadar iyiydiniz neden Hırvatistan karşısında iyi oynamadınız gibi yorumlar olacak."

Erman Toroğlu'dan flaş Stefan Kuntz sözleri! "Kredisi bitiyor"

"Hırvatistan karşısında defans bu kadar kötü olursa iyi şeyler olmaz."

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