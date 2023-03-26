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A Milli Takım'da Altay Bayındır'dan Hırvatistan maçı açıklaması!

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 2. maçında A Milli Futbol Takımı'mız, Bursa'da Hırvatistan'ı konuk edecek. Ay-yıldızlılarda Altay Bayındır, mücadele öncesi dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2023 Pazar 22:07
A Milli Takım'da Altay Bayındır'dan Hırvatistan maçı açıklaması!

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 2. maçında Hırvatistan'ı konuk edecek A Milli Futbol Takımı'mızda Altay Bayındır, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE ALTAY BAYINDIR'IN AÇIKLAMALARI:

Bursa halkının desteğiyle, maçı galibiyetle kapatmak istiyoruz. Her maç çok önemlidir. Kazanmak her zaman güzeldir. Bu seviyedeki maçlar her zaman zor geçer. Kiminle oynadığının bir önemi yoktur. Biz de bunun bilinciyle sahada elimizden geleni yapacağız. İlk maçta aldığımız sonucu bu maça da yansıtarak Hırvatistan'ı da yeneceğimizi düşünüyorum. Seyircilerimiz de tribünleri dolduracaktır. Güzel bir sonuçla stattan ayrılırız.

Altay Bayındır, Fenerbahçe ile sözleşme yenilemesiyle ilgili gelen soruya ise "4 yıllık bir sözleşme yaptık. Hep birlikte ne olup biteceğini göreceğiz" yanıtını verdi.

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