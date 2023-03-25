Haberler A Milli Futbol Takımı Sürpriz olmaz

Sürpriz olmaz

Cengiz Ünder, Ermenistan'ı yenmekten başka düşüncelerinin olmadığını söyledi. "Almanya’ya gitmek istiyoruz. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Her şey yolunda. Sürprize açık değiliz.”

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 06:50
Sürpriz olmaz

Milli Takımımızın yıldız isimlerinden Cengiz Ünder, teknik direktör Kuntz'la katıldığı basın toplantısında Ermenistan'a gözdağı verdi. Ünder, şunları söyledi: "Öncelikle ilk maçlar her zaman zordur. Son Avrupa şampiyonasının etkilerinden eser kalmadı. Almanya'ya gitmek istiyoruz. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Her şey yolunda. Takımımızın ortamı da güzel. Yaşlarımız birbirine yakın. Bu da ortamı etkiliyor. Sürprize açık değiliz. Umarım bir daha böyle bir deprem felaketi yaşanmaz. Bu karşılaşmayı onlar için oynayacağız. Onların yüzünü güldürmek istiyoruz."

"ALMANYA'DA OLMAYI ÇOK İSTİYORUZ

"Takım arkadaşlarımla da sürekli konuşuyoruz. Son Avrupa Şampiyonası'ndan sonra bu turnuvanın bizim ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu turnuvaya katılmayı çok istiyoruz. Hocamızla da sürekli bunu konuştuk, Almanya'da olmayı çok istiyoruz."

"HIRVATLAR DA ZOR RAKİP

"Hırvatistan da zorlu bir rakip. Tecrübeli isimleri var. Önceliğimiz Ermenistan. Sonrasında Hırvatistan maçı için hazırlık yapacağız. Tek istediğim yarın (bugün) kazanıp Türkiye'ye mutlu bir şekilde dönmek. Maçımızı oynayıp, ülkemize güzel bir şekilde dönmek istiyoruz."

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