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EURO 2024 yolculuğu başlıyor! İşte Kuntz'un Ermenistan maçı 11'i

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 elemelerine Ermenistan maçıyla başlayacak. Ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü Stefan Kuntz, deplasmanda oynayacağımız maçın kadrosunu netleştirdi. İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 06:50
Kuntz'un kaleci tercihi netleşti! İşte Ermenistan maçı muhtemel 11'i

Ay-yıldızlılar, deplasmanda Ermenistan'ı mağlup ederek eleme gruplarına galibiyetle başlamak istiyor.

Kuntz'un kaleci tercihi netleşti! İşte Ermenistan maçı muhtemel 11'i

Bu maçın ardından 28 Mart Salı günü Bursa'da Hırvatistan'ı konuk edecek milliler, ilk pencereyi kayıpsız geçmek amacında.

Kuntz'un kaleci tercihi netleşti! İşte Ermenistan maçı muhtemel 11'i

A Milliler, Ermenistan ile bugüne kadar 2 maç oynadı ve bu maçların ikisinden de galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Kuntz'un kaleci tercihi netleşti! İşte Ermenistan maçı muhtemel 11'i

Türkiye ve Ermenistan daha önce 2 kez rakip oldu. İki ülke, 2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5. Grup'ta yer almış; Milliler, her iki maçta da Ermenistan'ı 2-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başarmıştı.

Kuntz'un kaleci tercihi netleşti! İşte Ermenistan maçı muhtemel 11'i

Ermenistan o grupta 4 puanla son sırada yer almış, Türkiye ise İspanya ve Bosna Hersek'in ardından 3. sırada kalmıştı.

Kuntz'un kaleci tercihi netleşti! İşte Ermenistan maçı muhtemel 11'i

Milli takım, Kuntz ile çıktığı 14 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 36 kez havalandırıp, kalesinde 16 gol gördü.

Kuntz'un kaleci tercihi netleşti! İşte Ermenistan maçı muhtemel 11'i

A Milli Takım'ın Ermenistan maçı öncesi teknik direktörü Stefan Kuntz'un kadro tercihi de merakla bekleniyor. Özellikle de Alman çalıştırıcının kaleci tercihi merak ediliyor.

Kuntz'un kaleci tercihi netleşti! İşte Ermenistan maçı muhtemel 11'i

Alman teknik adam, herkesin merak ettiği sorunun yanıtını kafasında netleştirdi.

Kuntz'un kaleci tercihi netleşti! İşte Ermenistan maçı muhtemel 11'i

34 yaşındaki Mert Günok'la ilk kez milli takımda buluşan Kuntz'un, Mert'in performansını ve çalışmalardaki durumunu beğendiği belirtildi.

Kuntz'un kaleci tercihi netleşti! İşte Ermenistan maçı muhtemel 11'i

Ancak önceki karşılaşmalarda birinci kalecisi olan Uğurcan Çakır'dan da kolay vazgeçmediği ifade edildi.

Kuntz'un kaleci tercihi netleşti! İşte Ermenistan maçı muhtemel 11'i

Bu sezon inişli çıkışlı performansları olsa da son dönemde toparlayan Uğurcan ile takımda kaleci istikrarı yakalamak isteyen teknik ekip, deneyimli eldiveni yine bir adım önde tutuyor.

Kuntz'un kaleci tercihi netleşti! İşte Ermenistan maçı muhtemel 11'i

ÖNCELİK CENK'TE

Stefan Kuntz'un bugünkü maçta hangi forvet oyuncusunu sahaya süreceği merak ediliyor.

Alman çalıştırıcının Cenk Tosun ile Enes Ünal arasında tercihini Beşiktaş'ın forvetinden yana kullanması bekleniyor.

Milliler, Ermenistan ile 2 maça çıktı. Rakibine toplamda 4 gol attı. Kalesinde gol görmedi.

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