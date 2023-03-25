EURO 2024 yolculuğu başlıyor! İşte Kuntz'un Ermenistan maçı 11'i

2024 Avrupa Şampiyonası için grup eleme maçlarının heyecanı start aldı. A Milli Futbol Takımı'mız da ilk maçına Ermenistan'la çıkacak.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Brezilyalı futbolcuyu istiyor!
2024 Avrupa Şampiyonası için grup eleme maçlarının heyecanı start aldı. A Milli Futbol Takımı'mız da ilk maçına Ermenistan'la çıkacak.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Brezilyalı futbolcuyu istiyor!
25 Mart Cumartesi günü Vazgen Sarkisyan Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.
Tayyip Talha ve baş ağrısı sebebiyle kadrodan çıkarılan Abdülkerim Bardakcı dışında eksik bulunmuyor.
Ay-yıldızlılar, deplasmanda Ermenistan'ı mağlup ederek eleme gruplarına galibiyetle başlamak istiyor.
Bu maçın ardından 28 Mart Salı günü Bursa'da Hırvatistan'ı konuk edecek milliler, ilk pencereyi kayıpsız geçmek amacında.
A Milliler, Ermenistan ile bugüne kadar 2 maç oynadı ve bu maçların ikisinden de galibiyetle ayrılan taraf oldu.
Türkiye ve Ermenistan daha önce 2 kez rakip oldu. İki ülke, 2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5. Grup'ta yer almış; Milliler, her iki maçta da Ermenistan'ı 2-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başarmıştı.
Ermenistan o grupta 4 puanla son sırada yer almış, Türkiye ise İspanya ve Bosna Hersek'in ardından 3. sırada kalmıştı.
Milli takım, Kuntz ile çıktığı 14 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 36 kez havalandırıp, kalesinde 16 gol gördü.
A Milli Takım'ın Ermenistan maçı öncesi teknik direktörü Stefan Kuntz'un kadro tercihi de merakla bekleniyor. Özellikle de Alman çalıştırıcının kaleci tercihi merak ediliyor.
Alman teknik adam, herkesin merak ettiği sorunun yanıtını kafasında netleştirdi.
34 yaşındaki Mert Günok'la ilk kez milli takımda buluşan Kuntz'un, Mert'in performansını ve çalışmalardaki durumunu beğendiği belirtildi.
Ancak önceki karşılaşmalarda birinci kalecisi olan Uğurcan Çakır'dan da kolay vazgeçmediği ifade edildi.
Bu sezon inişli çıkışlı performansları olsa da son dönemde toparlayan Uğurcan ile takımda kaleci istikrarı yakalamak isteyen teknik ekip, deneyimli eldiveni yine bir adım önde tutuyor.
ÖNCELİK CENK'TE
Stefan Kuntz'un bugünkü maçta hangi forvet oyuncusunu sahaya süreceği merak ediliyor.
Alman çalıştırıcının Cenk Tosun ile Enes Ünal arasında tercihini Beşiktaş'ın forvetinden yana kullanması bekleniyor.
Milliler, Ermenistan ile 2 maça çıktı. Rakibine toplamda 4 gol attı. Kalesinde gol görmedi.
Teknik direktör Stefan Kuntz'un muhtemel 11'i şöyle:
Ermenistan: Buchnev, Hovhannisyan, Haroyan, Voskanyan, Calisir, Barseghyan, Spertsyan, Bayramyan, Shaghoyan, Zelarayan, Adamyan
Türkiye: Mert, Ozan, Merih, Çağlar, Zeki, Orkun, Hakan, Ferdi, Cengiz, Kerem, Cenk