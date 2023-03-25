Haberler A Milli Futbol Takımı Almanya'ya gideceğiz

Almanya'ya gideceğiz

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Ermenistan maçı öncesinde basın toplantısında konuştu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 06:50
Almanya'ya gideceğiz

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Ermenistan maçı öncesinde basın toplantısında konuştu. Kuntz şunları söyledi: "FIFA sıralamasına baktığınızda, orada bazı durumları görüyorsunuz. Oradan da sorunun cevabı biraz veriliyor. Ama biz sonuçta Almanya'ya gitmek istiyoruz. 25 yaş ortalamasıyla da en genç takımlardan birisiyiz. Önemli olan aslında, bazı oyuncularımız önemli yaş gruplarının içinde. Ya futbol yaşında en iyi dönemlerini geçiriyorlar, ya da en iyi dönemlerini geçirmek üzereler. Bu zamanı doğru kullanırsak, böylelikle A Milli Takım'ın çok fayda göreceğini düşünüyoruz bu oyunculardan. Sizlerin de en güzel şekilde anlamanız gereken, biz yarın (bugün) 8 adımlık bir yolculuğa çıkıyoruz. Yarın ilk adımı atıyoruz ve bunu sahaya yansıtmaları gerekiyor."

DİĞER
Son dakika haberleri: Aykut Kocaman sürpriz takımla Süper Lig’e geri dönüyor! Yıllar sonra yeni adresi belli oldu...
Sahneleri bırakıp tesettüre girmişti! Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur "Tesettür demeyelim geçiş sürecindeyim" 15 gün sonra nişan atan Tuğçe...
G.Saray'ın çilek transferini Mesut mu engelledi? İşte o iddia
Cimbom'un B planı hazır! Sacha Boey ayrılırsa...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ermenistan - Türkiye maçı saat kaçta?
Stefan Kuntz: O senaryoyu kafamda oynamıyorum
İstanbul barajları doluluk oranı (25 Mart 2023)
Tuzla TOKİ kura sonuçları 25 Mart 2023
Tuzla TOKİ canlı yayın izle 25 Mart
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'un toplam borcu açıklandı Trabzonspor'un toplam borcu açıklandı 10:45
Andorra - Romanya maçı hangi kanalda? Andorra - Romanya maçı hangi kanalda? 10:36
Hırvatístan - Galler maçı hangi kanalda? Hırvatístan - Galler maçı hangi kanalda? 10:32
Trabzonspor'da olağanüstü genel kurul | CANLI Trabzonspor'da olağanüstü genel kurul | CANLI 10:28
İspanya - Norveç maçı hangi kanalda? İspanya - Norveç maçı hangi kanalda? 10:26
Belarus - İsviçre maçı hangi kanalda? Belarus - İsviçre maçı hangi kanalda? 10:21
Daha Eski
Onay verildi! F.Bahçe'yi yıkan yıldız G.Saray'a Onay verildi! F.Bahçe'yi yıkan yıldız G.Saray'a 10:16
İsrail - Kosova maçı hangi kanalda? İsrail - Kosova maçı hangi kanalda? 10:15
G.Saray Genel Kurul | CANLI izle G.Saray Genel Kurul | CANLI izle 10:00
Ermenistan - Türkiye maçı saat kaçta? Ermenistan - Türkiye maçı saat kaçta? 09:50
Bedava Borini bombası! Süper Lig devine geliyor Bedava Borini bombası! Süper Lig devine geliyor 09:36
İskoçya - Güney Kıbrıs maçı hangi kanalda? İskoçya - Güney Kıbrıs maçı hangi kanalda? 09:27