Almanya'ya gideceğiz

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Ermenistan maçı öncesinde basın toplantısında konuştu. Kuntz şunları söyledi: "FIFA sıralamasına baktığınızda, orada bazı durumları görüyorsunuz. Oradan da sorunun cevabı biraz veriliyor. Ama biz sonuçta Almanya'ya gitmek istiyoruz. 25 yaş ortalamasıyla da en genç takımlardan birisiyiz. Önemli olan aslında, bazı oyuncularımız önemli yaş gruplarının içinde. Ya futbol yaşında en iyi dönemlerini geçiriyorlar, ya da en iyi dönemlerini geçirmek üzereler. Bu zamanı doğru kullanırsak, böylelikle A Milli Takım'ın çok fayda göreceğini düşünüyoruz bu oyunculardan. Sizlerin de en güzel şekilde anlamanız gereken, biz yarın (bugün) 8 adımlık bir yolculuğa çıkıyoruz. Yarın ilk adımı atıyoruz ve bunu sahaya yansıtmaları gerekiyor."