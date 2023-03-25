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A Milli Takımımızda Onur Bulut Ermenistan galibiyetini değerlendirdi

A Milli Takımımızda Onur Bulut, Ermenistan galibiyetinin ardından maç sonunda açıklamalarda bulundu. Onur, "Zor bir galibiyetti. İyi bir futbol sergileyemedik. Önemli olan 3 puanı almamızdı" dedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 22:22
A Milli Takımımızda Onur Bulut Ermenistan galibiyetini değerlendirdi

A Milli Takımımızda Onur Bulut, Ermenistan galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Onur, "Zor bir galibiyetti. İyi bir futbol sergileyemedik. Önemli olan 3 puanı almamızdı. Salı günü evimizde zor bir rakiple oynayacağız. Umarım daha iyi olacak. Uzun bir süre sonra ilk maçımızdı. Her şey daha tam oturmadı ama günden güne daha iyi olacağız.

3-4-3'ün sağ kanadını ekim ayında oynamıştım. Çekya'yı ve İskoçya'yı böyle yendik. Bugün yine denedik, olmayınca ikinci yarı farklı bir dizilişle oynadık. Bu zor deplasmanda 3 puanı almak önemliydi. Hırvatistan'a karşı da en iyi şekilde oynamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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