Stefan Kuntz ve Cengiz Ünder açıklamalarda bulunuyor | CANLI

2024 Avrupa Şampiyonası için eleme heyecanı start aldı. A Milli Futbol Takımı'mız gruptaki ilk maçında deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. 25 Mart Cumartesi günü oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Bu müsabaka öncesi ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü Stefan Kuntz ile milli futbolcu Cengiz Ünder, basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. Açıklamaları haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Cengiz Ünder'in açıklamaları:

BURAYA İŞİMİZİ YAPMAYA GELDİK

"Biz futbolcularız. Biz sadece işimizi yapmaya geldik buraya. Maçımızı oynayıp, ülkemize güzel bir şekilde dönmek istiyoruz. Takım arkadaşlarımla da sürekli konuşuyoruz. Son Avrupa Şampiyonası'ndan sonra bu turnuvanın bizim ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Günden güne daha iyi bir takım haline geliyoruz, tecrübeleniyoruz. Bu turnuvaya katılmayı çok istiyoruz. Hocamızla da sürekli bunu konuştuk, Almanya'da olmayı çok istiyoruz"

Stefan Kuntz'un açıklamaları:

ALMANYA'YA GİTMEK İSTİYORUZ

"Almanya'ya gitmek istiyoruz. 3'lü veya 4'lü oynamanın dışında, biz biraz daha çok oyuncularımızın anlık durumuna göre hareket ediyoruz. Eğer yaptığımız analiz sürecindeki durumları değerlendirmeye kalkarsak, teknik direktörünüz değişti, takım daha genç bir duruma geldi. Farklı oyuncular katıldı. O yüzden eski analizlerimi bir kenara bırakabilirim. Böylelikle biraz daha kendi takımıma odaklanıp, cumartesi günü maçı en iyi şekilde oynamaya çalışacağız"

"Cumartesi kaybedebilirsiniz, ülkenize nasıl döneceksiniz?"

Stefan Kuntz: "O senaryoyu ben kafamda oynamıyorum"

ELİMİZDEKİ TÜM OYUNCULAR OYNAYABİLECEK SEVİYEDE

"Şu an elimizdeki mevcut tüm oyuncular oynayabilecek şekilde. Orada bir sıkıntı yok. Tayyip Talha kas ağrısından dolayı kadrodan çıktı. Bir de Abdülkerim'in baş ağrısından dolayı tedavi görmesi gerekiyordu. Diğer oyuncuların sağlık durumu iyi. Eğer yine en genç takımlarla devam etmek istersek, o zaman muhtemelen Mert'le oynayamayacağız. Ama şaka bir yana, cumartesi sabah kalecilerimizle görüşüp kararımızı onlara bildirelim. Ondan sonra haber alırsınız."