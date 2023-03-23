Türkiye’yi yenebilirmiş!

Ermenistan'ın futbolcusu Shaghoyan, A Milli Takımımız ile cumartesi günü oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. 21 yaşındaki futbolcu, "Türkiye'yi yenmeliyiz. Elbette bunu yapabilecek gücümüz var. Herkes takımımızı tanıyor. Birçok yeni oyuncumuz var. Yeni oyuncularla güçlü takımları da yenebiliriz" dedi.
Ermenistan'ın futbolcusu Shaghoyan, A Milli Takımımız ile cumartesi günü oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. 21 yaşındaki futbolcu, "Türkiye'yi yenmeliyiz. Elbette bunu yapabilecek gücümüz var. Herkes takımımızı tanıyor. Birçok yeni oyuncumuz var. Yeni oyuncularla güçlü takımları da yenebiliriz" dedi.