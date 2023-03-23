Şen Şakrak

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde yarın Ermenistan ve 28 Mart'ta da Hırvatistan ile Bursa'da yapacağı maçların hazırlıklarına devam etti. Ay yıldızlı takımda keyifler yerindeydi. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Yağmur altında yapılan antrenmanda aday kadrodaki tüm oyuncular yer aldı. Önceki idmanı yarıda bırakan Eren Elmalı da takımla çalıştı. Çalışmaya İsmail Yüksek ve Arda Güler'in kısa bir süre geç kalması, Stefan Kuntz ve oyuncular arasında esprilere neden oldu.

BENİM SİZE GÜVENİM TAM

Antrenmanın basına açık bölümünde oyuncular ısınma, pas ve koşu çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmanın gerçekleştirildiği belirtildi. Öte yandan oyunculara bir konuşma yapan teknik direktör Stefan Kuntz'un "Benim size olan güvenim tam, bu ülkenin size güveni tam, siz de kendinize güvenin ve hayallerimize birlikte ulaşalım. Sizin kadar ben de Almanya'da olmak istiyorum" dediği belirtildi. Usta hocanın antrenman sonrası bazı oyuncularla bire bir görüşmeler yaparak moral konuşması yaptığı da öğrenildi. Ay-yıldızlı ekip bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayacak.