Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Futbol Takımı Ermenistan maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı Ermenistan maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda oynayacağı Ermenistan maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 18:09
A Milli Futbol Takımı Ermenistan maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda oynayacağı Ermenistan maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Antrenman ısınma ile başladı. Daha sonra koşu ile devam eden antrenmanda pas ve top çalışması yapıldı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışıldı.

İdmana kısa bir süre geç kalan genç futbolcular Arda Güler ile İsmail Yüksek'i, futbolcular ve Stefan Kuntz alkışlarla karşıladı. Dünkü antrenmanda sakatlanan Eren Elmalı, bugün gerçekleştirilen çalışmada yer aldı.

A Milli Futbol Takımı, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla Ermenistan maçının hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayacak.

DİĞER
Çağla Şıkel'den duygusal sözler: Uzaklardan izlemeye devam edeceğim
Pınar Eliçe'den Hande Erçel ile sevgilisi Hakan Sabancı'ya olay sözler! Kendini tutamadı peş peşe verdi veriştirdi: "Kaliteli bir kadın yapmaz"
Yıldız isimden G.Saray'a kötü haber!
Jesus'a büyük şok! Brezilya basını kötü haberi verdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Mehmet Can Aydın açıkladı! "Küçükken hayalim..."
Ermenistan - Türkiye maçı saat kaçta?
Ramazan'da çekilecek tesbih ve zikirler Diyanet
Resimli, dualı, hadisli Ramazan mesajları
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Alagöz Holding evinde çok rahat! F.Bahçe Alagöz Holding evinde çok rahat! 18:17
Şenol Güneş'ten Dele Alli açıklaması! Şenol Güneş'ten Dele Alli açıklaması! 18:14
G.Saray HDI Sigorta galip geldi! G.Saray HDI Sigorta galip geldi! 18:11
A Milli Takım'da Ermenistan mesaisi sürüyor A Milli Takım'da Ermenistan mesaisi sürüyor 18:09
F.Bahçe'den Beşiktaş'a yanıt! F.Bahçe'den Beşiktaş'a yanıt! 17:45
Mehmet Can Aydın açıkladı! "Küçükken hayalim..." Mehmet Can Aydın açıkladı! "Küçükken hayalim..." 17:18
Daha Eski
İki dev takipte! Beşiktaş derbisinde... İki dev takipte! Beşiktaş derbisinde... 17:01
Eroğlu: Şampiyon olmak için 3 puanla ayrılmalıyız Eroğlu: Şampiyon olmak için 3 puanla ayrılmalıyız 17:01
Kayseri Trabzonspor maçının hazırklıklarını sürdürdü Kayseri Trabzonspor maçının hazırklıklarını sürdürdü 16:58
Manisa FK Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü! Manisa FK Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü! 16:54
Kayserispor Kolovetsios'un sözleşmesini uzattı Kayserispor Kolovetsios'un sözleşmesini uzattı 16:53
Yıldız isimden G.Saray'a kötü haber! Yıldız isimden G.Saray'a kötü haber! 16:35