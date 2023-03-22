2’de 2 yapacağız

A Milli Futbol Takımı, Euro 2024 Elemeleri D Grubu'nda çıkacağı Ermenistan ve Hırvatistan maçının hazırlıklarına devam ediyor. Riva'daki tesislerde çalışan ay-yıldızlı ekibihn Teknik Direktörü Stefan Kuntz, gruba galibiyetle başlamanın önemli olduğunu ifade etti. Ermenistan karşısında zorlu bir maça çıkacaklarını belirten Kuntz, "Deplasmanda 3 puan için sahaya çıkacağız. Tüm hazırlıkları bu amaç için sürdürüyoruz. Kazanarak başlamak özgüven açısından çok önemli" dedi.

BÜYÜK MAÇLARI OYNARIZ

Grupta daha sonra Hırvatistan'ı konuk edeceklerini hatırlatan Kuntz, Bursa'da oynanacak maçta taraftarların desteğini arkasına alarak kazanacaklarını söyledi. Hırvatistan'ın Dünya Kupası'nda 3'üncü olduğunu kaydeden Alman teknik adam, "Son yıllara damga vurmuş bir takımlar, son derece kaliteli bir oyuncu grubu var. Biz de kendimize güveniyoruz. Son derece yetenekli, büyük maçları oynayan futbolculara sahibiz. Bu maçın da üstesinden geleceğiz ve 2'de 2 yaparak gruba başlayacağız" diye konuştu.

Mercedes-Benz'den 2 YILLIK YENI IMZA

TFF, Mercedes-Benz ile olan sponsorluk sözleşmesini 2 yıl süreli yeniledi. Kadın Milli Futbol Takımı ve e-Milli Futbol Takımı'nın da dahil edildiği yeni sözleşmeye göre TFF'ye ilk kez tamamen elektrikli 81 Mercedes-EQ otomobille destek verilecek.

BÜYÜKEKŞİ: GÜZEL SONUÇLAR ALACAĞIZ

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, her iki maçta da güzel sonuçlar elde edeceklerini söyledi. Büyükekşi, "25 Mart'ta Ermenistan, 28 Mart'ta da Hırvatistan ile karşılaşıyoruz. Milli takımımıza ve teknik direktörümüze güveniyoruz. İki karşılaşmadan da zaferle ayrılmayı planlıyoruz. İnşallah başaracağız" dedi.