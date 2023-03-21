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Abdülkerim Bardakcı A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!

A Milli Takım'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Tayyip Talha Sanuç'un ardından Abdülkerim Bardakcı da yaşadığı rahatsızlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 18:25 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 18:39
Abdülkerim Bardakcı A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!

Abdülkerim Bardakcı, A Milli Futbol Takımı'nın Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların aday kadrosundan çıkarıldı.

EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ve Hırvatistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımımızın çalışmaları sürerken Galatasaray forması giyen savunma oyuncusu dinmeyen baş ağrıları nedeniyle milli takımla devam edemeyecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Galatasaray'da forma giyen milli futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı, üç gündür devam eden baş ağrısı şikayeti nedeniyle EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ve Hırvatistan ile karşılaşacak A Milli Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı. Abdülkerim'in ileri tetkik ve tedavisine kulübünde devam edilecek" ifadelerine yer verildi.

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