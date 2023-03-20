A Milli Takıma çağrılan Umut Nayir'den Arda Güler sözleri!

A Milli Takım'a kariyerinde ilk kez seçilen Umut Nayir, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Umut Nayir, "Hocamla buraya gelince de görüştük. Bahsettiği şeyleri basın toplantısında tekrarladı. Biraz daha yaşı geçmiş Türk gençleri için de bir örnek de olabilir. Benim için çok mutluluk verici. Hocamın dediği gibi 29 yaşında başlamış ve Avrupa Şampiyonu olmuş, inşallah bana da öyle taçlandırmak nasip olur. Elimden geldiğince performans göstermek istiyorum." diye konuştu.

"Çok yabancılık çekmedim. Sıcak bir ortam var. Büyük bir hedef için toplandık. Grup maçları için başlayacağız. Hepimiz buna odaklandık." diyen 29 yaşındaki futbolcu, "Hırvatistan'ın büyük bir futbol kültürü var. Son dönemde büyük futbol turnuvalarına katıldılar ve damga vurmayı başardılar. 2 sene önce Hırvatistan'da performans göstermiş biri olarak onların düzenine aşinayım. Bizim için büyük bir hedef Hırvatistan'a karşı oynamak. Daha önce onlara karşı oynadığımız ikonik maçlarımız da var. Yine aynı ciddiyetle hazırlanıp, umarım onları üzecek skoru alırız." değerlendirmesinde bulundu.

Golcü futbolcu, açıklamalarına, "Futbol bir organizasyon işi. Forvet oyuncusu olarak tabii ki takım arkadaşlarına çok daha bağımlısınız. Ümraniye'ye gelirken de hedefim milli takımdı. Orada doğru bir organizasyon var. Performansımı yükselttim. Ümraniyespor'un performansının doğru olması da bana yansıdı." sözleriyle devam etti.

Umut Nayir son olarak, "Arda Güler bizimle beraber. Sanırım en gencimiz o. 18 yaşında. Ben profesyonel bir altyapıya geçince 18 yaşındaydım. Arda gibi bir insanla şu anda aynı milli takımda forma giyebiliyorum. İnsanların hiçbir zaman umut etmekten vazgeçmemelerini istiyorum. Performans gösterme işi aidiyet ve kararlılık duymaya devam edersek, milli forma herkese açık." değerlendirmesini yaptı.