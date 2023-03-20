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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan flaş Salih Uçan sözleri! "Benden özür diledi"

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağımız maçlar için Riva'da başlayacak kamp öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kuntz, Salih Uçan'ın kendisinden özür dilediğini açıkladı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 14:31 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 15:05
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan flaş Salih Uçan sözleri! "Benden özür diledi"

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 Avrupa elemelerinde Ermenistan ve Hırvatistan'la gruptaki ilk karşılaşmalarına çıkacak. Bu maçlar için Riva'da kamp başlıyacak. Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da kamp öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

KUNTZ'UN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:

Kesinlikle gelecek sene Almanya'daki Avrupa Şampiyonası'nda olmalıyız. Bunu bekleyebilirsiniz. Bunu çok istiyorum. Bir Alman olarak Türk Milli Takımı'nı Almanya'da temsil etmek istiyorum. Takım halinde geldiğimizden beri iyi adımlar attık, iyi gelişiyoruz.

Birçok yolculuk var önümüzde. Burada FIFA sıralamasında bizden üstün takımları yenmemiz gerektiğini biliyoruz. Hırvatistan, iki büyük turnuvada son 4'e kalmayı başardı. Takımımızda bulunan oyuncular, kalite ve performans yönünden EURO 2024'e gidebilecek seviyede.

"TÜRK MİLLİ TAKIMI'NI SEÇMELERİ İÇİN ÇABA SARF ETTİK"

Türk Milli Takımı'nı seçmeleri için Salih Özcan ve Mehmet Can'ın yanında Ferdi için de büyük çaba sarf ettik. Kariyerleri adına daha iyi olacağına ikna ettik. Yönetimle ileriye dönük neleri daha iyi yapabiliriz diye konuştuğumuzda bunu da görüştük. Hamit bey de eski zamanlarından çok iyi bilir. Onların zamanında Avrupa büroları vardı. Gözlemciler vardı. Biz de bu konuda istişare ediyorduk.

"MİLLİ TAKIM KONUSUNDA NET BİR TAVRI VARDI"

Mehmet Can, bugüne kadar hiç Türk Milli Takımı düzeyinde oynamadı. Buraya alışması süre alacaktır. Buraya dahil etmemizin sebebi, buradaki aile ortamına katkı sağlaması. Almanya Ümit Milli Takımı'nı da seçebilirdi ancak milli takım konusunda net bir tavrı vardı.

Tayyip Talha'nın yerine şu an için kadroya bir oyuncu daha almayı planlamıyoruz.

"SALİH UÇAN BENDEN ÖZÜR DİLEDİ"

Salih Uçan konusunda hoş olmayan açıklamalar vardı. Salih beni aradı, iki tarafın bakış açısı ve düşüncelerimiz hakkında görüştük. Bu konuşmada, kendisi de benden özür diledi. Ben de ona yaptığının doğru olduğunu söyledim. Salih Uçan'ın performansına göre Milli Takıma katılıp katılmayacağına karar vereceğiz.

"YARI TÜRK OLARAK..."

Ermenistan ile ülkeler arası konular, yaşanılan depremin oyuncularımızı nasıl etkilediği ve kampın ortasında Ramazan ayının olacak olması benim için yeni şeyler. Yarı Türk olarak bu konular hakkında bilgi topladım ve takımı en iyi şekilde hazırlamaya çalıştım. Temel yapılanmamızın sağlam olması gerekiyor. Ne kadar sağlam olursak, karşılaşacağımız rakiplere karşı o kadar avantajlı oluruz.

"İRFAN CAN'IN ZOR ZAMANLAR..."

İrfan Can'ın da zor zamandan geçtiğini söyleyebiliriz ancak bizim için önemli bir oyuncu. İsmail Yüksek'i Sevilla maçından önce listeye dahil etmiştik. Barış Alper de süre alıyor ve kendini geliştirdi. Umut Nayir de mesela iyi bir performans gösteriyor.

"ARDA GÜLER UFAK ADIMLAR ATTI"

Arda Güler, kasım ayından beri ufak ufak adımlar attı. Bugün kadroya kattığımız herkesin takıma katkı verebileceğini düşündüğümüz için bu oyuncuları seçtik.

"MERT'İ TANIMAM GEREKİYOR"

Normal şartlarda bir periyotta oynuyorsanız, 1 tane bariz kaleciyle oynamanız avantajlıdır. Sizden ricam bana birkaç gün verin. Mert, bizim dönemimizde ilk defa geliyor. Onu tanımam gerekiyor. Tek kaleciyle mi, rotasyonla mı oynarız birkaç gün sonra netlik kazanır.

"TEMENNİMİZ EURO 2024'E KALMAK"

Dünya Kupası son eleme imkanlarına katıldığımız için memnunduk, Portekiz'i yenemediğimiz için memnun değildik. Memnun olduğum konu, Uluslar Ligi'nde C'den B'ye çıkardı. Haziran ayındaki 4 maç beni memnun etti. Uluslar Ligi'ndeki son 2 maçtan da memnun değildim. Son hazırlık maçında birçok şey denedik. Orada çok memnun kaldım. EURO 2024 ile ilgili memnun kalacağım tek şey, oraya katılmamız olacaktır.

"UMUT NAYİR İÇİN GEÇ DEĞİL"

Umut Nayir'i gördüğümde söyledim şey; ben 29 yaşımda Almanya Milli Takımı'na seçildim. 25 maç yaptım ama 1 kez Avrupa şampiyonu oldum. Hiçbir zaman geç değildir.

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