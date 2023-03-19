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A Milli Takım kadrosunda değişiklik! Tayyip Talha Sanuç...

Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ın kadrosunda zorunlu bir değişiklik yapıldı. Beşiktaş'ta forma giyen Tayyip Talha Sanuç, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2023 Pazar 21:45 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2023 Pazar 21:53
A Milli Takım kadrosunda değişiklik! Tayyip Talha Sanuç...

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaşlı Tayyip Talha Sanuç'un sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

UEFA EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı karşılaşmalar için bugün İstanbul'da kampa giren A Millî Takımımızın aday kadrosunda zorunlu bir değişiklik yapıldı.

Beşiktaş'ta forma giyen millî futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç'un bugün gerçekleştirilen MR tetkikleri sonucunda, takımının İstanbulspor ile oynadığı Spor Toto Süper Lig karşılaşmasında sağ uyluk arka adalesinde sakatlık yaşadığı tespit edildi.

MR görüntülerinin A Millî Takım Doktorumuz Doç. Dr. Berkin Toker tarafından değerlendirilmesinin ardından, Teknik Direktörümüz Stefan Kuntz ile görüşen Tayyip'in aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi.

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