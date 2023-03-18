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Yolumuz açık olsun

Kuntz, Ermenistan ve Hırvatistan maçlarının aday kadrosunu açıkladı. 3 futbolcu ilk kez milli olacak.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2023 Cumartesi 06:50
Yolumuz açık olsun

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 25 Mart'ta deplasmanda Ermenistan ve 28 Mart'ta Hırvatistan ile Bursa'da oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Takım'da Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı, Schalke 04'ten Mehmet Can Aydın ve Ümraniyespor'dan Umut Nayir ilk kez kadroya dahil edildi. 6 oyuncuyla ay-yıldızlı takıma en fazla oyuncu gönderen ekip Fenerbahçe oldu. Beşiktaş ise 4 futbolcuyla ezeli rakibini takip etti. 9 Mart Pazar günü TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak A Milli Takım oyuncuları, ilk idmanı pazartesi günü gerçekleştirecek.

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