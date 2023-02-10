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Stefan Kuntz depremzedeler için kasiyerlik yapacak

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından spor camiası tek yürek oldu. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un da depremzedeler için ülkesi Almanya'da kasiyerlik yapacağı aktarıldı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 17:44 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 17:47
Stefan Kuntz depremzedeler için kasiyerlik yapacak

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un, depremzedeler yararına yarın ülkesi Almanya'nın en büyük süper market zincirinin bir şubesinde kasiyerlik yapacağı açıklandı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler dolayısıyla, spor dünyasından birçok kişi depremzedelere farklı yollardan yardım ediyor.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un, yarın, yaşadığı kasabada bulunan süpermarket zincirinin şubesine giderek TSİ 12.00-13.00 arasında depremzedeler yararına kasiyerlik yapacağı duyuruldu.

Alman teknik adamın bulunduğu süre içerisinde marketin tüm kasalarının açık tutulacağı, bu saat aralığında elde edilecek tüm gelirin, depremzedelerin yaralarını sarmak üzere AFAD'a bağışlanacağı da bildirildi.

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