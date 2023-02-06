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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan başsağlığı mesajı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üzüntü içerisinde olduğunu belirterek, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır dileklerinde bulundu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 13:35
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan başsağlığı mesajı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremin ardından sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı. Stefan Kuntz paylaşımda, "Güne çok üzücü bir haberle başladık. Türkiye'de yaşanan büyük depremden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Acımız büyük. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Deprem bölgelerinde şu anda büyük bir çabayla can kayıplarını önlemeye çalışan bütün kurtarma ekiplerine de kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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