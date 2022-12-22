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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın FIFA sıralamasındaki yeni yeri belli oldu!

Son dakika haberi... A Milli Futbol Takımı'mızın FIFA sıralamasındaki yeni yeri belli oldu. Milli Takım'ımız, sıralamada 1 basamak yükseldi. İşte ayrıntılar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 14:00
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın FIFA sıralamasındaki yeni yeri belli oldu!

Kupada yer almayan Türkiye, 1465,38 puanla dünya sıralamasında bir basamak çıkarak 44'üncülüğe yerleşti.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın FIFA sıralamasındaki yeni yeri belli oldu!

Brezilya liderliğini sürdürdü.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın FIFA sıralamasındaki yeni yeri belli oldu!

Sıralamada Dünya Kupası şampiyonu Arjantin ikinci oldu.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın FIFA sıralamasındaki yeni yeri belli oldu!

Turnuvanın finalisti Fransa ise üçüncü sıraya yükseldi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın FIFA sıralamasındaki yeni yeri belli oldu!

En büyük çıkışı, 11'er basamak yükselen Avustralya (27. sıra) ve Dünya Kupası'nda yarı final oynayarak sürpriz yapan Fas (11. sıra) kaydetti.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın FIFA sıralamasındaki yeni yeri belli oldu!

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 6 Nisan 2023'te açıklanacak.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın FIFA sıralamasındaki yeni yeri belli oldu!

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın FIFA sıralamasındaki yeni yeri belli oldu!

1 Brezilya 1840,77

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın FIFA sıralamasındaki yeni yeri belli oldu!

2- Arjantin 1838,38

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın FIFA sıralamasındaki yeni yeri belli oldu!

6- Hollanda 1740,92

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın FIFA sıralamasındaki yeni yeri belli oldu!

7- Hırvatistan 1727,62

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın FIFA sıralamasındaki yeni yeri belli oldu!

8- İtalya 1723,56

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