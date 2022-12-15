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Salih Özcan: Hedefimiz 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmak

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen Salih Özcan, Türkiye Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda yer alamamaktan dolayı üzgün olduğunu söyleyerek, "Hedefimiz 2024’te Avrupa Şampiyonası’na katılmak. Bence milli takım ruhu iyi, oyuncuların birçoğu büyük kulüplerde oynuyor. İnşallah oraya katılırız" dedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 10:59
Salih Özcan: Hedefimiz 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmak
A Milli Futbol Takımı ve Borussia Dortmund'un başarılı oyuncularından Salih Özcan, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuştu. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası ile ilgili görüşlerini aktararak sözlerine başlayan Salih, "Çok güzel maçlar oldu. Favori takımlar da elendi. Bence güzel bir dünya şampiyonası oluyor. Benim için Fas çok iyi bir takım oldu" ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH MESSI O KUPAYI KALDIRIR"

Dünya Kupası'ndaki favorisini de açıklayan 24 yaşındaki futbolcu, "Fas büyük takımlara karşı inanılmaz bir performans gösterdi ama benim favorim Arjantin. İnşallah hayırlısıyla Messi o kupayı kaldırır" cümlelerine yer verdi.

"HEDEFİMİZ 2024'TE AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA KATILMAK"

Milli takımın, Dünya Kupası'na katılamamasından dolayı üzgün olduğunu dile getiren Özcan, "Dünya Kupası'nda her oyuncu olmak ister. Bizim için de gerçekten üzücü oldu katılmamamız. Hedefimiz 2024'te Avrupa Şampiyonası'na katılmak. Almanya'da olması da güzel bir duygu olur, inşallah ona katılırız" diye konuştu.

"STEFAN KUNTZ İYİ BİR ANTRENÖR"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u, Alman Genç Milli Takımı'ndan tanıdığını vurgulayan Salih Özcan, "İlişkimiz iyi. U21'de Avrupa şampiyonu olmuştuk. Antrenör olarak iyi bir antrenör. Takımla iyi bir ilişki içinde ve iyi konuşmalar da yapıyor. Bu takım ruhu için çok iyi bence. İki maç yenilgimiz oldu ama o da olabilir. Bence milli takım ruhu iyi, oyuncuların birçoğu büyük kulüplerde oynuyor. Takım iyi, oyuncular da iyi. Bizim hedefimiz şimdi 2024, inşallah oraya da katılırız" şeklinde konuştu.

Salih, Borussia Dortmund ile Dünya Kupası arasında turnuvalara katıldıklarını, önemli hazırlık maçları oynadıklarını ve sıkı antrenmanlar ile lige hazırlandıklarını da belirtti.

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