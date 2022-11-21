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En genç yetenekli

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, milli takımı ile Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlık maçları oynadık. Çekya maçında 4 oyuncumuz ilk kez milli formayı giydiler. Arda Güler, Tayyip Talha Sanuç, Samet Akaydın ve Onur Bulut ile gururlandık" ifadelerini kullandı. Başkan Büyükekşi, "Takımımıza 20 yaş altı yetenekli oyuncularımızı da özenle hazırlayan Teknik Direktörümüz Stefan Kuntz'a, yardımcılarına, mücadele eden milli takım oyuncularımıza tek tek teşekkür ediyorum. Ay yıldızlı formayı taşıyor olmalarının sorumluluğu ile hareket ettiler. Sabırla ve inanarak bugünün ve yarının milli takımını oluşturmak için çalışacağız. Almanya'daki şampiyonası'nda gurbette milli takımlarını özleyen vatandaşlarımızın karşısına milli takımımızı çıkarmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
En genç yetenekli

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, milli takımı ile Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlık maçları oynadık. Çekya maçında 4 oyuncumuz ilk kez milli formayı giydiler. Arda Güler, Tayyip Talha Sanuç, Samet Akaydın ve Onur Bulut ile gururlandık" ifadelerini kullandı. Başkan Büyükekşi, "Takımımıza 20 yaş altı yetenekli oyuncularımızı da özenle hazırlayan Teknik Direktörümüz Stefan Kuntz'a, yardımcılarına, mücadele eden milli takım oyuncularımıza tek tek teşekkür ediyorum. Ay yıldızlı formayı taşıyor olmalarının sorumluluğu ile hareket ettiler. Sabırla ve inanarak bugünün ve yarının milli takımını oluşturmak için çalışacağız. Almanya'daki şampiyonası'nda gurbette milli takımlarını özleyen vatandaşlarımızın karşısına milli takımımızı çıkarmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

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