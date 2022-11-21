Anadolu'nun gücü

A MilliTakımımızın İskoçya ve Çekya ile oynadığı hazırlık maçlarına taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Türk Futbol tarihinde Diyarbakır'da ilk kez oynanan milli maç ta Türkiye Ozan Kabak ve Cengiz Ünder'in attığı gollerle İskoçya'yı 2-1 yendi. İlk kez milli takımı ağırlayan Diyarbakır'da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Milli Takımımıza, rakibimiz İskoçya taraftarlarına eşsiz bir misafirperverlik gösteren Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'ya ve tüm Diyarbakırlılara teşekkür etti. Büyükekşi; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da milli maç yapmamızı rica etmişti. Biz de Diyarbakır'da ilk kez bir milli maçın oynanmasının mutluluğunu yaşadık" dedi. Milliler, İskoçya maçından 3 gün sonra 19 Kasım'da Gaziantep'te Çekya ile karşılaştı. Enes ve Çalhanoğlu'nun golleri ile Çekya'yı da 2-1 yenen milli takım Euro 2024 Grup maçları öncesinde umut verdi. 21 yıl aradan sonra Milli Takıma kavuşan Gaziantepliler Kalyon Stadyumu'nu doldurarak büyük bir coşku ile takımımızı desteklediler. Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür eden TFF Başanı Büyükekşi "Ülkemizin bu iki güzide şehrinde Milli Takımımız ile turizme de katkı sağlamış olduk. Anadolu kentleri ile milli takımımızı buluşturmaya devam edeceğiz. Devletimizin Anadolu'da yaptığı stadyumlarda milli maçlarımızı oynamak istiyoruz" diye konuştu.