Özel tarife

A Milli Futbol Takımımız'dan Çekya'ya özel maç tarifesi... Diyarbakır'da İskoçya'yı 2-1 yenen ay-yıldızlı ekibimiz, Gaziantep'te ağırladığı Çekya'yı da aynı skorla geçti: 2-1. Antep'te 21 yıl sonra oynana maça iyi başlayan A Milliler, 31. dakikada Cengiz Ünder'in asistinde Enes Ünal ile golü buldu ve ilk yarıyı 1-0 önde kapatmayı başardı. İkinci yarıya ise Çekler golle başladı.

KAPTAN KURTARDI

Çekya 56. dakikada Cerny ile genç kalecimiz Doğan Alemdar'ı avladı: 1-1. Maçta galibiyetimizi getiren gol yine Cengiz Ünder'in asistiyle geldi. 70. dakikada sağ çaprazda topla buluşan kaptanımız Hakan Çalhanoğlu, sert bir şutla skoru belirledi: 2-1. EURO 2024'e hazırlanan ay-yıldızlı ekibimiz, Dünya Kupası arasında oynadığı iki özel maçtan da galibiyetle ayrılmış oldu.

ÇAKIR VEDA ETTİ

FIFA Kokartlı Hakem Cüneyt Çakır, A Milli Futbol Takımı'nın Çekya ile Gaziantep'te yaptığı özel maçta aktif hakemlik kariyerini noktaladı. Maçın ilk 5 dakikasını yöneten Çakır'ı, sahada bulunan A Milli Takım ve Çek futbolcular sarılarak tebrik etti. Eğitimci olarak TFF'de görev yapacak Çakır'a, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi teşekkür plaketi verdi.

'MART AYI ÖNEMLİ'

Hakan Çalhanoğlu, Türkiye'nin Çekya'yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından şöyle konuştu: Atmosfer çok güzeldi. En son maçtaki gibi oynadığımız performansı yansıtmak istedik. Arada zorluklar yaşadık. Sonuna kadar skoru tuttuk. İstekli, arzulu oynadık. Bu maçlar iyi oldu. Mart ayındaki maçlar bizim için çok önemli. Oraya hazırlanacağız.

'RAHAT BIRAKIRLARSA BİR AİLE OLACAĞIZ'

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Çekya galibiyeti sonrası "Taktiksel olarak hem defansif, hem ofansif yönden gerçekten iyi bir gelişme kaydettik. Tek şut kaleye geldi, o da gol oldu. İskoçya maçında da aynıydı" dedi. Alman hoca, "Beni, ekibimi, takımımızı rahat bırakırlarsa biz bir aile olacağız, daha çabuk kaynaşacağız" diye konuştu.

İLK KEZ MİLLİ OLDULAR

Çekya karşısında ilk 11'de kendine yer bulan Samet Akaydin ve Onur Bulut, A Milli Takım formasını ilk kez giydi. Samet Akaydin, savunma üçlüsünde Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ile beraber oynadı. İlk kez davet edilen Arda Güler, Tayyip Talha ve Emirhan kulübede başladı.

80 METRELİK BAYRAK

Gaziantep, 21 yıl aradan sonra yeniden milli müsabakaya ev sahipliği yaptı. Son olarak 25 Nisan 2001'de Kamil Ocak Stadı'nda oynanan özel karşılaşmada Arnavutluk'a 2-0 mağlup olmuştuk. Gaziantep ve çevre illerden gelenler maça ilgi gösterirken, maraton tribününde yaklaşık 80 metrelik Türk Bayrağı açıldı.

HIRVATLAR İLE MAÇ BURSA'DA

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, EURO 2024 elemelerindeki Hırvatistan karşılaşmasının Bursa'da oynanacağını açıkladı. Büyükekşi, "Bursalıları şimdiden davet ediyorum. Hazırlansınlar, Milli Takım'ı canı gönülden desteklesinler" ifadelerini kullandı.