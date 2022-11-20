A Milli Takım Anadolu'ya renk kattı

A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ve Çekya ile yaptığı özel maçları Diyarbakır ve Gaziantep'te oynaması, Anadolu'ya milli takım coşkusunu yaşattı.

Ay-yıldızlı ekip, Türk futbol tarihinde Diyarbakır'da ilk kez oynanan milli maçta Ozan Kabak ve Cengiz Ünder'in attığı gollerle İskoçya'yı 2-1 yendi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ile Diyarbakırlılara hem ay-yıldızlı ekibe hem de konuk takım ve taraftarlarına gösterdikleri ev sahipliği için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'da milli maç yapılmasını rica ettiğini aktaran Büyükekşi, "Biz de Diyarbakır'da ilk kez bir milli maçın oynanmasının mutluluğunu yaşadık. Mutluluğumuz stadyumun dolması ve Diyarbakırlıların milli takımlarına sahip çıkmasıyla daha da pekişti. Ayrıca Diyarbakır'a gelen İskoç taraftarlar da şehirde huzur içinde gezdiler. Ülkemizin en güzel kentlerinden birisi olan Diyarbakır'ın turizm açısından da ne kadar değerli bir kent olduğunu gördüler. Maçın fair-play çerçevesinde geçmesi birinci önceliğimizdi. Öyle de oldu. Sahadan galibiyetle ayrıldığımız için de ayrıca mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Gaziantep, milli takımla hasret giderdi

Diyarbakır'da 16 Kasım'da İskoçya'yı konuk eden A Milli Futbol Takımı, 3 gün sonra Gaziantep'te Çekya ile karşılaştı.

Enes Ünal ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleri ile Çekya'yı da 2-1 yenen milli takım 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) eleme maçları öncesinde umut verdi. 21 yıl aradan sonra milli takıma kavuşan Gaziantepliler Kalyon Stadyumu'nu doldurarak büyük bir coşku ile ay-yıldızlıları destekledi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür eden TFF Başkanı Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Tıpkı Diyarbakır'da olduğu gibi milli takımımızın Gaziantep'te de büyük bir coşku ile karşılanmış olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Sporun dostluk, kardeşlik ve barış olduğu prensibiyle hareket eden Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Diyarbakır'dan sonra Gaziantep'te de tribünlerde ve saha içinde fair-play çerçevesinde futbol maçları izlemiş olmanın da ayrıca mutluluğunu yaşadık. Bundan dolayı hem Diyarbakır halkına hem de Gaziantep halkına özellikle teşekkür ediyorum. Tribünleri karnaval yerine çevirdiler. Hiç kötü tezahürat duymadık. Milli takımımızı coşkuyla desteklediler. İskoçya ve Çekya milli takımlarını da alkışlarla uğurladılar. Ayrıca ülkemizin bu iki güzide şehrinde milli takımımız ile turizme de katkı sağlamış olduk. Anadolu kentleri ile milli takımımızı buluşturmaya devam edeceğiz. Devletimizin Anadolu'da yaptığı modern stadyumlarda milli maçlarımızı oynamak istiyoruz."

Hırvatistan Maçı Bursa'da

Başkan Büyükekşi, EURO 2024 elemelerindeki Hırvatistan maçının Bursa'da yapılacağını belirtti.

Elemelerdeki ilk iç saha maçının Hırvatistan karşılaşması olduğuna değinen Büyükekşi, "Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde evimizde oynayacağımız ve büyük önem taşıyan Hırvatistan maçımızı da Bursa'da oynayacağız. Diyarbakır ve Gaziantep'ten sonra bir başka futbol şehri olan Bursa'da da Bursalı taraftarlarımızın milli takımımızı çok büyük bir coşkuyla destekleyeceklerini biliyoruz." açıklamasında bulundu.

"Avrupa'nın en genç milli takımı"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye'nin Avrupa'nın en genç milli takımına sahip olduğunu aktardı.

Almanya'nın ev sahipliğin yapılacak EURO 2024'e iyi bir takımla gitmek istediklerini aktaran Büyükekşi, şunları dile getirdi:

"Avrupa'nın en genç ve yetenekli milli takımı ile EURO 2024 elemelerine hazırlık amacıyla Diyarbakır ve Gaziantep'te iki ciddi hazırlık maçı yaptık. Çekya maçında 4 oyuncumuz ilk kez milli formayı giydiler. Arda Güler, Tayyip Talha Sanuç, Samet Akaydın ve Onur Bulut ile gururlandık. Takımımıza 20 yaş altı yetenekli oyuncularımızı da özenle hazırlayan teknik direktörümüz Sayın Stefan Kuntz'a, yardımcı antrenörlerimiz Kenan Koçak'a, Jan Moritz Lichte'e kaleci antrenörümüz Michael Rechner'e ve fiziksel performans antrenörümüz Axel Busenkell'e teşekkür ediyorum. İskoçya ve Çekya gibi iki ciddi rakibe karşı güzel oyunlarla galip gelen ve fair-play prensibimize sadık kalarak mücadele eden milli takım oyuncularımıza tek tek teşekkür ediyorum. Ay-yıldızlı formayı taşıyor olmalarının sorumluluğu ile hareket ettiler. Sabırla ve inanarak bugünün ve yarının milli takımını oluşturmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Almanya'da gerçekleştirilecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gurbette milli takımlarını özleyen vatandaşlarımızın karşısına milli takımımızı çıkarmak istiyoruz."

Cüneyt Çakır'a Jübile Yapıldı

Türkiye'nin en kariyerli hakemlerinden Cüneyt Çakır'a jübile yapıldı.

Geçen ağustos ayında 28 yıllık hakemlik kariyerine nokta koyan Cüneyt Çakır, Gaziantep'te A Milli Takımı'ın Çekya'yı 2-1 mağlup ettiği özel maç ile yeşil sahalara veda etti.

Ay-yıldızlı ekibin Kalyon Stadyumu'nda oynadığı karşılaşmanın ilk 5 dakikasını yöneten Çakır, düdüğü İskoçya Futbol Federasyonundan William Sean Collum'a devretti. Futbolcuların alkışları ile sahayı terk eden Cüneyt Çakır'a TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından özel olarak hazırlanan plaket takdim edildi.

Mehmet Büyükekşi, Çakır'a Türk hakemliğine katkıları için teşekkür ederek, bundan sonraki hakem eğitmenliği çalışmalarında başarı diledi.

Başkan Büyükekşi, daha önce Cüneyt Çakır'ın hakemliği bırakma kararının ardından Türk hakemliğinde örnek bir uygulama yapacaklarını ve tecrübeli hakeme jübile maçı düzenleyeceklerini açıklamıştı. Cüneyt Çakır, uluslararası alanda yönettiği 204 müsabaka ile Türk futbol hakemliğinin çıtasının yükselmesinde önemli rol oynadı. "Yeni Cüneyt Çakırlar yetiştirmek istiyorum" diyerek kariyerine son veren Cüneyt Çakır, TFF tarafından genç hakemleri eğitmesi amacıyla hakem eğitmeni olarak görevlendirilmişti.