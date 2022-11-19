Haberler A Milli Futbol Takımı Stefan Kuntz: Yolumuz uzun

Stefan Kuntz: Yolumuz uzun

Ay-yıldızlı ekibin Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Çekya maçı öncesinde bir kez daha gelecek planlarından bahsetti. Uzun vadeli bir yolculuğa çıktıklarını belirten Alman teknik adam, "Biz düşüncelerimizi ve planlarımız uzun vadeli yapıyoruz. İstenmeyen bir durum görülebilir. Biz bunun üzerinde devam ve istikrarlı bir şekilde çalışacağız" dedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Stefan Kuntz: Yolumuz uzun
Ay-yıldızlı ekibin Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Çekya maçı öncesinde bir kez daha gelecek planlarından bahsetti. Uzun vadeli bir yolculuğa çıktıklarını belirten Alman teknik adam, "Biz düşüncelerimizi ve planlarımız uzun vadeli yapıyoruz. İstenmeyen bir durum görülebilir. Biz bunun üzerinde devam ve istikrarlı bir şekilde çalışacağız" dedi. Genç oyuncuların sahada tecrübeli isimlerle bir arada yer almasının işleri kolaylaştıracağını belirten Kuntz, takımda aile havasının oluştuğunu dile getirdi. Euro 2024 Elemeleri'ne dair ise, "Mart ayına kadar oyuncuları nasıl daha iyi ve hazır hale getirebiliriz bunun derdindeyiz" değerlendirmesinde bulundu.
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