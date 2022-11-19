Samet Akaydın: Hayalim gerçek oldu

Teknik Direktör Stefan Kuntz’un Çekya karşısında ilk 11’de çıkacağını açıkladığı Samet Akaydın, hayalinin gerçek olduğunu söyledi. İlk kez milli formayı giyecek tecrübeli savunmacı, ”Her sporcunun hayalidir Milli formayı giymek. Bana çok şey katacaktır Üstesinden en iyi şekilde geleceğimi düşünüyorum. Asla pes etmeyi sevmiyorum. Çalışmamın karşılığını alıyorum” ifadelerini kullandı.
Teknik Direktör Stefan Kuntz'un Çekya karşısında ilk 11'de çıkacağını açıkladığı Samet Akaydın, hayalinin gerçek olduğunu söyledi. İlk kez milli formayı giyecek tecrübeli savunmacı, "Her sporcunun hayalidir Milli formayı giymek. Bana çok şey katacaktır Üstesinden en iyi şekilde geleceğimi düşünüyorum. Asla pes etmeyi sevmiyorum. Çalışmamın karşılığını alıyorum" ifadelerini kullandı.