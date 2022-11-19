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Enes Ünal’ın gözü zirvede

Milli takımın hücumdaki gol ayaklarından Enes Ünal, hedefin Euro 2024’e katılmak olduğunu söyledi. Dünya Kupası’nı kaçırdıkları için üzgün olduğunu ifade eden 25 yaşındaki forvet, “Gözümüzü Euro 2024 elemelerine çevirdik. Zorlu rakipler var fakat iyi bir kadroya sahibiz. Grubu zirvede bitirerek Euro 2024’e katılmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Enes Ünal’ın gözü zirvede
Milli takımın hücumdaki gol ayaklarından Enes Ünal, hedefin Euro 2024'e katılmak olduğunu söyledi. Dünya Kupası'nı kaçırdıkları için üzgün olduğunu ifade eden 25 yaşındaki forvet, "Gözümüzü Euro 2024 elemelerine çevirdik. Zorlu rakipler var fakat iyi bir kadroya sahibiz. Grubu zirvede bitirerek Euro 2024'e katılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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