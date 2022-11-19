Haberler A Milli Futbol Takımı Cüneyt Çakır Türkiye - Çekya maçında jübilesini yaptı!

Cüneyt Çakır Türkiye - Çekya maçında jübilesini yaptı!

Türkiye'nin Çekya ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında tecrübeli hakem Cüneyt Çakır jübilesini yaptı. Cüneyt Çakır karşılaşmanın 5. dakikasında kariyerinin son düdüğünü çaldı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 20:11 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 20:45
Cüneyt Çakır Türkiye - Çekya maçında jübilesini yaptı!

FIFA Kokartlı Hakem Cüneyt Çakır, A Milli Futbol Takımı'nın Çekya ile Gaziantep'te yaptığı özel maçta aktif hakemlik kariyerini noktaladı.

Kalyon Stadı'nda Türkiye ile Çekya arasında oynanan hazırlık maçının ilk 5 dakikasını yöneten Çakır'ı, sahada bulunan A Milli Takım ve Çek futbolcular sarılarak tebrik etti.

Stattaki taraftarlar tarafından ayakta alkışlanan ve "Türkiye seninle gurur duyuyor" tezahüratı yapılan Çakır'a Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından teşekkür plaketi verildi.

Aktif hakemliği bırakan Çakır, TFF'de eğitimci olarak görev yapacak.

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