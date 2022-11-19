Aynı kaderi paylaştı

Bugün karşı karşıya gelecek Türkiye ile Çekya, Dünya Kupası biletini aynı aşamada kaptırmıştı. Avrupa Elemeleri'nde play-off'a kalan iki ekip, bu etapta yarı final aşamasında elendi. Türkiye, Play-Off C Yolu yarı finalinde Portekiz'e 2-1 mağlup olarak büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Çekya ise B Yolu yarı final etabında İsveç'e 1-0 kaybederek Katar'daki organizasyonun biletini alamadı.
Bugün karşı karşıya gelecek Türkiye ile Çekya, Dünya Kupası biletini aynı aşamada kaptırmıştı. Avrupa Elemeleri'nde play-off'a kalan iki ekip, bu etapta yarı final aşamasında elendi. Türkiye, Play-Off C Yolu yarı finalinde Portekiz'e 2-1 mağlup olarak büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Çekya ise B Yolu yarı final etabında İsveç'e 1-0 kaybederek Katar'daki organizasyonun biletini alamadı.