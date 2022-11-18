A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz Çekya maçı öncesi basın toplantısı düzenledi

A Milli Futbol Takımı özel karşılaşmada Çekya ile karşılaşacak. Gaziantep'te oynanacak zorlu karşılaşma öncesi A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve Samet Akaydın açıklamalarda bulundu.

Kuntz'un sözleri;

Stefan Kuntz: "Farklı oyun anlayışı olan iyi oyuncuları takımımıza katabilmemizin en büyük sebeplerinden biri Türk takımlarının bu sezon başarılı olmasıdır. Genç oyuncular için denge çok önemli. Sahada tecrübeli oyuncularla oynamaları onlar için daha iyi olabilir. Salih Özcan ve Ferdi gibi farklı bir milli takımda oynayan oyuncuları da kazandırmamız önemli. Bunlar için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÇEKYA GÜÇLÜ BİR TAKIM"

Çekya hakkında konuşan Kuntz, "Uzun vadeli bir yolculuk bu. Biz düşüncelerimizi ve planlarımızı uzun vadeli yapıyoruz. İstenmeyen bir durum görülebilir. Biz bunun üzerinde devamlı ve istikrarlı bir şekilde çalışacağız. Çek Cumhuriyeti güçlü bir takım. Ama biz kendimize odaklandık, kendi oyunumuzu nasıl sahaya yansıtabiliriz, mart ayına kadar kendimizi nasıl daha iyi ve hazır hale getirebiliriz bunun derdindeyiz." dedi.

"DİYALOĞA GİRMELERİNİ İSTİYORUM"

Oyuncularının diyalog kurmasını isteyen Kuntz, "Şöyle bir ortama alışkındım. Analiz yaptığımızda oyuncularım benimle direkt diyaloğa girmelerini isteyen biriyim. Ama burada da bir gelişme görüyoruz. Hamit ve Kenan Bey bana bununla ilgili bilgi verdiler. Oyuncuların bize verdiği sinyaller ve vücut dilleri bambaşka yöne doğru gidiyor ve biz bunun enerjisini alıyoruz." dedi.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Genç oyuncuların süre alması hakkında konuşan Kuntz, "Arda Güler beklediğimden çok daha olgun. Takıma pozitif bir havası oldu. Bu durumun sahaya nasıl yansıyacağına ve ne kadar süre alacağına yarın bakacağız. Genç oyuncuların takımlarında ne kadar süre aldığı önemli. Koruma konusunda riski azaltıp oyuncuyu yavaş yavaş beklenen profile sokmak daha önemli." dedi.

"Bize olan güvenin yüksek olmasını talep ediyoruz. Tüm oyuncular ile ilgili çok sıkı çalışıyoruz. Sahaya çıkarabileceğimiz en iyi takımı ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Herkesten bize güvenmesini istiyoruz."

"Sevdiğim bir şeydir camiaların kendi oyuncularını benimsemesi. Performans önemli bir şeydir fakat sırf anlık performanslardan yola çıkarak takımın kadrosunu belirlerseniz bu takıma çok olumlu yansımayabilir."

"MUTLU VE GURULUYUM"

Diyarbakır halkına teşekkür ederen konuşamasına başlayan Samet Akaydın, "Mükemmel bir ortam vardı, bizde iyi oynayarak onlara bir galibiyet hediye ettik. Gaziantep'te de aynı ortam var, yarın da güzel bir oyunla galibiyeti Gaziantep halkına hediye etmek istiyoruz. A Milli Takım inanılmaz bir yer. Burada olmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Buranın bana çok şey katacağını düşünüyorum. Kolay bir sistem değil bunu oynamak, ama ben bu sisteme alışığım. Fırsat gelirse elimden geleni yapacağım, umarım bana gelen fırsatı değerlendirebilirim." ifadelerini kullandı.

"PES ETMESİNLER"

Adana Demirspor'da hocası hakkında konuşan Samet Akaydın, "Asla pes etmeyi sevmiyorum. Maçlara çıkarken Montella Hocam 'Kendine sınır koyma. Her maç üzerine bir şeyler koy' der. Genç arkadaşlarım da hiçbir zaman pes etmesinler. Çalıştıkları zaman her şey önlerine geliyor." dedi.