Haberler A Milli Futbol Takımı Ferdi Kadıoğlu şoku!

Ferdi Kadıoğlu şoku!

A Milli Takımımız'da ilk yarıda zorunlu bir değişiklik yaşandı. Maçta 33. dakikada sakatlanan Ferdi Kadıoğlu, tedavisinin ardından oyuna devam etti. Ancak bir süre sonra tekrar kendini yere bırakan genç futbolcu, maça devam edemedi ve 34. dakikada Eren Elmalı'yla değişti.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 06:50
Ferdi Kadıoğlu şoku!
A Milli Takımımız'da ilk yarıda zorunlu bir değişiklik yaşandı. Maçta 33. dakikada sakatlanan Ferdi Kadıoğlu, tedavisinin ardından oyuna devam etti. Ancak bir süre sonra tekrar kendini yere bırakan genç futbolcu, maça devam edemedi ve 34. dakikada Eren Elmalı'yla değişti.
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