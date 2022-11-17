Ferdi Kadıoğlu şoku!

A Milli Takımımız'da ilk yarıda zorunlu bir değişiklik yaşandı. Maçta 33. dakikada sakatlanan Ferdi Kadıoğlu, tedavisinin ardından oyuna devam etti. Ancak bir süre sonra tekrar kendini yere bırakan genç futbolcu, maça devam edemedi ve 34. dakikada Eren Elmalı'yla değişti.
A Milli Takımımız'da ilk yarıda zorunlu bir değişiklik yaşandı. Maçta 33. dakikada sakatlanan Ferdi Kadıoğlu, tedavisinin ardından oyuna devam etti. Ancak bir süre sonra tekrar kendini yere bırakan genç futbolcu, maça devam edemedi ve 34. dakikada Eren Elmalı'yla değişti.