Arda oynamadı üçlüyü çektirdi

Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin 'altın çocuğu' olarak nitelendirilen Arda Güler, ilk kez A Milli Takım kadrosuna çağrıldı. İskoçya karşısında yedek kulübesinde olan forma giymeyen genç yıldız adayı, maçtan sonra ise taraftarlarla galibiyet üçlüsünü çektirdi.
Türkfutbolunun ve Fenerbahçe'nin 'altın çocuğu' olarak nitelendirilen Arda Güler, ilk kez A Milli Takım kadrosuna çağrıldı. İskoçya karşısında yedek kulübesinde olan forma giymeyen genç yıldız adayı, maçtan sonra ise taraftarlarla galibiyet üçlüsünü çektirdi.