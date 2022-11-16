Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye EURO 2028 ve 2032'ye ev sahipliği yapmak için UEFA'ya dosyayı verdi

Türkiye EURO 2028 ve 2032'ye ev sahipliği yapmak için UEFA'ya dosyayı verdi

Türkiye, 2028 ve 2032 gerçekleştirilecek Avrupa futbol şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için adaylık dosyasını UEFA'ya verdi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 00:10 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 00:12
Türkiye EURO 2028 ve 2032'ye ev sahipliği yapmak için UEFA'ya dosyayı verdi

Türkiye, 2028 ve 2032 gerçekleştirilecek Avrupa futbol şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için adaylık dosyasını UEFA'ya verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, 2028 ve 2032 şampiyonalarına ev sahipliği yapmak isteyen ülkelerin, ön teklif dosyalarını sunduğu kaydedildi.

Türkiye, 2028 ve 2032 şampiyonaları için UEFA'ya teklif verirken; İngiltere, Kuzey İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya ve Galler futbol federasyonları 2028, İtalya ise 2032 için dosya sundu.

Son teklif dosyasının teslim tarihi 12 Nisan 2023 olarak belirlendi. Ev sahibi ülkelerin gelecek yıl sonbaharda açıklanması bekleniyor.

DİĞER
Bergüzar Korel 13 gün önce 1 yaşına giren kızı Leyla’yı paylaştı! İşte Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’in kızları Leyla!
Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş hakkında akılalmaz iddia! Eski eşi Gonca Derin “Kızım zorla sürüklenerek kaçırıldı” deyip Müge Anlı’yı işaret etti: “Yarın oraya çıkarım”
Buruk bileti kesti! 2 ayrılık birden
Mauro Icardi'yi yıkan haber! Wanda Nara...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ozan Kabak: Benim için özel bir andı!
Stefan Kuntz: Yolculuk için önemli adım
14 Kasım 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
Ticaret Bakanlığı 2500 personel alıyor! İşte başvuru şartları...
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye EURO 2028 ve 2032'ye adaylığını açıkladı Türkiye EURO 2028 ve 2032'ye adaylığını açıkladı 00:10
Eczacıbaşı VakıfBank'a set vermedi! Eczacıbaşı VakıfBank'a set vermedi! 22:40
F.Bahçe son 16'ya yükseldi! F.Bahçe son 16'ya yükseldi! 22:37
Ozan Kabak: Benim için özel bir andı! Ozan Kabak: Benim için özel bir andı! 22:24
Stefan Kuntz: Yolculuk için önemli adım Stefan Kuntz: Yolculuk için önemli adım 22:18
Cengiz Ünder: Taraftar inanılmaz güzeldi! Cengiz Ünder: Taraftar inanılmaz güzeldi! 22:18
Daha Eski
Milliler Diyarbakır'da kazandı! Milliler Diyarbakır'da kazandı! 21:53
İşte Filede rakiplerimiz! İşte Filede rakiplerimiz! 20:50
Milli takımda şok sakatlık! Milli takımda şok sakatlık! 20:38
Fenerbahçe Opet evinde kazandı! Fenerbahçe Opet evinde kazandı! 20:28
Stefan Kuntz'dan maç öncesi Arda Güler sözleri! Stefan Kuntz'dan maç öncesi Arda Güler sözleri! 19:19
Mauro Icardi'yi yıkan haber! Wanda Nara... Mauro Icardi'yi yıkan haber! Wanda Nara... 18:56