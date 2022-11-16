A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz İskoçya galibiyeti sonrası konuştu!

Dünya Kupası arası yapılan hazırlık karşılaşmasında Türkiye, Diyarbakır'da ağırladığı İskoçya'yı Ozak Kabak ve Cengiz Ünder'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası teknik direktör Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu.

Stefan Kuntz'un sözleri;

Stefan Kuntz: Uluslar Ligi bir bölüm gibiydi, onu tamamladık. Bazı oyuncular buraya gelmeye hak kazanmıştı. Oyuncuların istek ve arzusu, ayrıca taktiğe bağlı kalmaları beni çok mutlu etti. Oyuncuların bu sisteme uyum sağlamaları da ayrıca olumluydu. 60. dakikadan sonra hatalar oldu, düzeltmek istediğimiz. Rakip tek şutla golü buldu. Sonrasında baskı uygulamaya başladılar. Rakip baskısına da karşı koyduk. Bundan da memnunum. Haziran maçlarına yakışır bir maç oynadık. Takım için ruhu ve dayanışmayı ilk golümüzden sonra gördünüz.

Arda Güler hakkında konuşan Kuntz, "Arda Güler, bugün maçın gidişatına göre süre almadı. Önümüzdeki maçlarda süre alacaktır. Gelişim devam ediyor. Herkes gollerden sonra bütünleşti. Diyarbakır'daki taraftarlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

"Portekiz maçındaki eleştiriler bence çok fazlaydı. Rakibin güçlü yanlarına göre 3'lü sistemin faydaları var. Hedefimiz hem 4'lüyü hem de 3'lüyü iyi oynayabilmek. Cenk konusunda şaşırmışlardır, pozisyonundan dolayı. Bence nasıl oynayacağını gördüler." ifadelerini kullandı.