Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz İskoçya galibiyeti sonrası konuştu!

A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz İskoçya galibiyeti sonrası konuştu!

Dünya Kupası arası hazırlık karşılaşmasında A Milli Futbol Takımı'mız, Diyarbakır'da İskoçya'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz İskoçya galibiyetini değerlendirdi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 22:24 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 22:25
A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz İskoçya galibiyeti sonrası konuştu!

Dünya Kupası arası yapılan hazırlık karşılaşmasında Türkiye, Diyarbakır'da ağırladığı İskoçya'yı Ozak Kabak ve Cengiz Ünder'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası teknik direktör Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu.

Stefan Kuntz'un sözleri;

Stefan Kuntz: Uluslar Ligi bir bölüm gibiydi, onu tamamladık. Bazı oyuncular buraya gelmeye hak kazanmıştı. Oyuncuların istek ve arzusu, ayrıca taktiğe bağlı kalmaları beni çok mutlu etti. Oyuncuların bu sisteme uyum sağlamaları da ayrıca olumluydu. 60. dakikadan sonra hatalar oldu, düzeltmek istediğimiz. Rakip tek şutla golü buldu. Sonrasında baskı uygulamaya başladılar. Rakip baskısına da karşı koyduk. Bundan da memnunum. Haziran maçlarına yakışır bir maç oynadık. Takım için ruhu ve dayanışmayı ilk golümüzden sonra gördünüz.

Arda Güler hakkında konuşan Kuntz, "Arda Güler, bugün maçın gidişatına göre süre almadı. Önümüzdeki maçlarda süre alacaktır. Gelişim devam ediyor. Herkes gollerden sonra bütünleşti. Diyarbakır'daki taraftarlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

"Portekiz maçındaki eleştiriler bence çok fazlaydı. Rakibin güçlü yanlarına göre 3'lü sistemin faydaları var. Hedefimiz hem 4'lüyü hem de 3'lüyü iyi oynayabilmek. Cenk konusunda şaşırmışlardır, pozisyonundan dolayı. Bence nasıl oynayacağını gördüler." ifadelerini kullandı.

DİĞER
Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızıydı! Güzel oyuncu Müge Ulusoy'a yıllar torpil geçmiş
40 günlük evliliği biten Merve Boluğur ilk kez konuştu: “Olmadı, hayat bu...” Gözler Mert Aydın’a çevrildi! Boşanmak için düğmeye basan taraf...
Buruk bileti kesti! 2 ayrılık birden
F.Bahçe'den G.Saray'a bir transfer çalımı daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ozan Kabak: Benim için özel bir andı!
Cengiz Ünder: Taraftar inanılmaz güzeldi!
14 Kasım 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
Ticaret Bakanlığı 2500 personel alıyor! İşte başvuru şartları...
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eczacıbaşı VakıfBank'a set vermedi! Eczacıbaşı VakıfBank'a set vermedi! 22:40
F.Bahçe son 16'ya yükseldi! F.Bahçe son 16'ya yükseldi! 22:37
Ozan Kabak: Benim için özel bir andı! Ozan Kabak: Benim için özel bir andı! 22:24
Stefan Kuntz: Yolculuk için önemli adım Stefan Kuntz: Yolculuk için önemli adım 22:18
Cengiz Ünder: Taraftar inanılmaz güzeldi! Cengiz Ünder: Taraftar inanılmaz güzeldi! 22:18
Milliler Diyarbakır'da kazandı! Milliler Diyarbakır'da kazandı! 21:53
Daha Eski
İşte Filede rakiplerimiz! İşte Filede rakiplerimiz! 20:50
Milli takımda şok sakatlık! Milli takımda şok sakatlık! 20:38
Fenerbahçe Opet evinde kazandı! Fenerbahçe Opet evinde kazandı! 20:28
Stefan Kuntz'dan maç öncesi Arda Güler sözleri! Stefan Kuntz'dan maç öncesi Arda Güler sözleri! 19:19
Mauro Icardi'yi yıkan haber! Wanda Nara... Mauro Icardi'yi yıkan haber! Wanda Nara... 18:56
Türkiye İskoçya | CANLI İZLE Türkiye İskoçya | CANLI İZLE 18:28