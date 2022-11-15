Taktik çalıştılar

Ay yıldızlılar dün yaptığı idmanla İskoçya sınavı hazırlıklarına başladı. Dayanıklılık ve hız çalışması ile başlayan idmanda pas çalışması sonrası taktik program uygulayan milliler, ardından çift kale maç yaptı. Çalışma şut denemeleri ile sona ererken futbolcuların keyifli olması gözlerden kaçmadı. Milli Takımımız bugün yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
Ay yıldızlılar dün yaptığı idmanla İskoçya sınavı hazırlıklarına başladı. Dayanıklılık ve hız çalışması ile başlayan idmanda pas çalışması sonrası taktik program uygulayan milliler, ardından çift kale maç yaptı. Çalışma şut denemeleri ile sona ererken futbolcuların keyifli olması gözlerden kaçmadı. Milli Takımımız bugün yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.