Merih Demiral kadrodan çıkarıldı

Milli futbolcu Merih Demiral'ın kulübü Atalanta'nın talebi üzerine A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığı açıklandı. TFF'den yapılan açıklamada, "Atalanta'da forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, kulübünün Inter karşılaşmasının ardından gönderdiği talep üzerine FIFA'nın Oyuncuların Statüsü ve Transferi Talimatı'nın ek 1. bölümünün 1. maddesinin 6. bendi uyarınca, kadrodan çıkarıldı" denildi.
Milli futbolcu Merih Demiral'ın kulübü Atalanta'nın talebi üzerine A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığı açıklandı. TFF'den yapılan açıklamada, "Atalanta'da forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, kulübünün Inter karşılaşmasının ardından gönderdiği talep üzerine FIFA'nın Oyuncuların Statüsü ve Transferi Talimatı'nın ek 1. bölümünün 1. maddesinin 6. bendi uyarınca, kadrodan çıkarıldı" denildi.