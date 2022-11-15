Haberler A Milli Futbol Takımı Hedef 2024

Hedef 2024

Milli futbolcuların gözü Avrupa Şampiyonası'nda. İlk idmanına dün çıkan ay-yıldızlı takımda Cenk Tosun, Salih Özcan ve Samet Akaydın, EURO 2024’e en iyi şekilde hazırlanacaklarını söylediler.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 06:50
Hedef 2024

İskoçya ve Çekya ile oynayacağı özel maçlar için önceki akşamdan itibaren TFF'nin Riva'daki Tesisleri'nde toplanmaya başlayan A Milli Takım dün ilk antrenmanını yaptı. İdman öncesi ay-yıldızlı futbolcular önemli açıklamalarda bulundu. Uzun süre sonra milli takıma çağırılan Cenk Tosun "Sakatlıklarım nedeniyle uzun süredir kamplarda yoktum. Milli takımda olduğum için çok mutluyum. Milli formayı çok özledim. Genç kardeşlerimizle birlikte inşallah güzel hazırlık maçları oynayıp EURO 2024 elemelerine iyi hazırlanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ARDA ÇOK YETENEKLİ

Salih Özcan da "Dört gözle bekliyordum Milli Takım için oynamayı. Ailem ve ben gurur duyuyoruz. Kararımı verdim ve çok mutluyum" ifadesini kullandı. "Takımımız yaş olarak genç bir takım. EURO 2024'ün Almanya'da olması beni ekstra motive ediyor. Orada doğdum, büyüdüm. Ailem de orada. Zor bir gruptayız. Hedefimiz başarılı olmak, inşallah başarılı oluruz" diyen 24 yaşındaki ön libero, yine ilk kez Milli Takım'a çağırılan Arda Güler'le ilgili de konuşup "Arda yetenekli, tekniği çok iyi bir oyuncu. Umarım çok güzel bir kariyeri olur" yorumunu yaptı.

"KALICI OLACAĞIM"

Adana Demirsporlu stoper Samet Akaydın da "En büyük hayalim milli takım forması giymekti. Bana buna layık gören tüm hocalarıma teşekkür ederim. Hedefim bununla kalmayacak. Antrenmanlarda kendimi gösterip, milli takımda kalıcı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı. EURO 2024'e en iyi şekilde hazırlanacaklarını da sözlerine ekleyen 28 yaşındaki futbolcu, Adana Demirspor teknik direktörü Montella'ya da ayrı bir parantez açarak "Benim kırılma noktam Vincenzo Montella'nın Adana Demirspor'a gelmesiydi. Onunla yükselişe geçtim" dedi.

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