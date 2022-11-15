Haberler A Milli Futbol Takımı Fenerbahçeli Arda Güler A Milli Takım'da tarihe geçecek! İskoçya maçında oynarsa...

Fenerbahçeli Arda Güler A Milli Takım'da tarihe geçecek! İskoçya maçında oynarsa...

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon parlayan ve bu sezon da attığı goller ve yaptığı asistlerle adından sıkça söz ettiren Arda Güler, A Milli Futbol Takımı'mızda da tarihe geçmeye hazırlanıyor. İşte ayrıntılar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 13:06
Fenerbahçeli Arda Güler A Milli Takım'da tarihe geçecek! İskoçya maçında oynarsa...

Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun genç yeteneği bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri çekmeyi başardı.

Fenerbahçeli Arda Güler A Milli Takım'da tarihe geçecek! İskoçya maçında oynarsa...

Arda Güler, sarı Lacivertlilerde attığı goller ve yaptığı asistlerle dikkat çekti.

Fenerbahçeli Arda Güler A Milli Takım'da tarihe geçecek! İskoçya maçında oynarsa...

Avrupa'nın dev kulüplerinin de radarına girmeyi başardı.

Fenerbahçeli Arda Güler A Milli Takım'da tarihe geçecek! İskoçya maçında oynarsa...

A Milli Futbol Takımımız, Çarşamba günü özel maçta İskoçya ile mücadele edecek...

Fenerbahçeli Arda Güler A Milli Takım'da tarihe geçecek! İskoçya maçında oynarsa...

Arda Güler, Diyarbakır'da oynanacak özel maçta forma giymesi durumunda adını tarihe yazdıracak.

Fenerbahçeli Arda Güler A Milli Takım'da tarihe geçecek! İskoçya maçında oynarsa...

Genç yıldız, Çarşamba günü milli formayı giyerse 17 yıl 8 ay 22 günlükken Ay-Yıldızlı formayı sırtına geçirecek.

Fenerbahçeli Arda Güler A Milli Takım'da tarihe geçecek! İskoçya maçında oynarsa...

1959 yılı sonrası milli formayı en genç giyen 5. isim olacak.

Fenerbahçeli Arda Güler A Milli Takım'da tarihe geçecek! İskoçya maçında oynarsa...

Arda Güler, İspanya Ligi ekiplerinden Getafe'de forma giyen Enes Ünal'ı geride bırakarak 5. sıraya yükselecek.

Fenerbahçeli Arda Güler A Milli Takım'da tarihe geçecek! İskoçya maçında oynarsa...

Enes Ünal, 17 yıl 10 ay 21 günlükken milli formayı giymişti.

Fenerbahçeli Arda Güler A Milli Takım'da tarihe geçecek! İskoçya maçında oynarsa...

Listenin ilk sırasında ise Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin bulunuyor.

Fenerbahçeli Arda Güler A Milli Takım'da tarihe geçecek! İskoçya maçında oynarsa...

Nuri hoca, milli formayı ilk kez 17 yaş 1 ay 3 günlükken giymişti.

Fenerbahçeli Arda Güler A Milli Takım'da tarihe geçecek! İskoçya maçında oynarsa...

Şahin, ilk kez Almanya maçında oynamış ve milliler o maçı 2-1 kazanmıştı.

Fenerbahçeli Arda Güler A Milli Takım'da tarihe geçecek! İskoçya maçında oynarsa...

Batuhan Karadeniz, A Milli formayla 17 yıl 5 ay 17 günlükken tanıştı.

Fenerbahçeli Arda Güler A Milli Takım'da tarihe geçecek! İskoçya maçında oynarsa...

Karadeniz, 2008 yılında Bosna Hersek karşısında görev almıştı.

Fenerbahçeli Arda Güler A Milli Takım'da tarihe geçecek! İskoçya maçında oynarsa...

Karagümrük forması giyen Caner Erkin ise listenin 3. basamağında yer alıyor. Tecrübeli futbolcu, 17 yaş 7 ay 22 günlükken ilk kez milli oldu.

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