Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve Hakan Çalhanoğlu İskoçya maçı öncesi basın toplantısı düzenliyor

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve Hakan Çalhanoğlu İskoçya maçı öncesi basın toplantısı düzenliyor

Dünya Kupası arasında A Milli Futbol Takımı'mız, İskoçya ile hazırlık maçı yapacak. Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri öncesinde A Milli Takım, İskoçya ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi teknik direktör Stefan Kuntz ve futbolculardan Hakan Çalhanoğlu basın toplantısı düzenliyor. Basın toplantısını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 18:30 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 18:41
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve Hakan Çalhanoğlu İskoçya maçı öncesi basın toplantısı düzenliyor

Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri öncesinde A Milli Takım, İskoçya ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi Stefan Kuntz ve Hakan Çalhanoğlu basın toplantısı düzenliyor.

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Hakan Çalhanoğlu: "Diyarbakır'da maç benim için de bir ilk. Çok güzel karşılandık. Yarınki maç bizim için önemli. Hazırlıkta olsa bu maçları ciddiye alacağız, kazanmak için sahaya çıkacağız.

"Dünya Kupası'na katılamadığımız için çok üzgünüm. Ben şahsen maçlara bakmayacağım. Üzülüyorum, orada bulunmadığımız için. Önümüze bakacağız, mart ayında önemli maçlarımız var onlara hazırlanacağız."

ÇALHANOĞLU'NDAN JESUS'A ARDA GÖNDERMESİ

Arda Güler hakkında konuşan Çalhanoğlu, "Arda ve Emirhan'ın burada olmasından çok mutluyum. İnşallah ikisi de çok süre olur. "Arda'yı korumalıyız" deniyor ama koruma da bir yere kadar. Ben de gençken oynayarak tecrübe kazandım." dedi.

"Gelecek Avrupa Şampiyonası'na katılırsak başarılı olmak istiyoruz. Katılabilirsek iyi bir turnuva geçireceğimize inanıyorum."

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