Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Takım Diyarbakır’a hareket etti

A Milli Takım Diyarbakır’a hareket etti

Son dakika haberleri... A Milli Futbol Takımı, İskoçya ile oynayacağı hazırlık maçı için sabah yaptığı antrenmanın ardından Diyarbakır'a hareket etti. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 14:43
A Milli Takım Diyarbakır’a hareket etti

A Milli Futbol Takımı, Diyarbakır'da özel maçta karşı karşıya geleceği İskoçya maçının hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Milliler idmanın ardından Diyarbakır'a hareket etti.

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada İskoçya ile Diyarbakır'da, Çekya ile de Gaziantep'te özel maçta karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım, yarın oynanacak olan İskoçya mücadelesinin hazırlıklarını sabah yaptığı çalışmayla sürdürdü. Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, İskoçya maçının taktik çalışmasıyla devam etti. İdman şut çalışmasıyla sona erdi. Çalışmanın ardından havalimanına hareket eden milliler, maç öncesi son çalışmasını ise karşılaşmanın oynanacağı Diyarbakır'da yapacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve bir milli futbolcu bugün saat 18.15'te Türkiye-İskoçya maçının oynanacağı Diyarbakır Stadyumu'nda basın toplantısı gerçekleştirecek. Saat 19.00'da statta yapılacak olan idmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak.

DORUKHAN TOKÖZ'DEN ZİYARET

Sol dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan ve A Milli Takım kafilesine katılamayan Trabzonspor'un başarılı ismi Dorukhan Toköz de Riva'da arkadaşlarını ziyaret etti. Arkadaşlarıyla bir süre vakit geçiren ve İskoçya maçı öncesinde başarılar dileyen Dorukhan, daha sonra kamptan ayrıldı.

DİĞER
Şarkıcı Ceylan'ın kızı Melodi estetikte annesini geride bıraktı! Son hali ağızları açık bıraktı!
Hadise gözyaşlarına boğuldu 'dün gece yaşananlar aramızda' dedi eski eşi Mehmet Dinçerler'den manidar paylaşım gecikmedi: "Evine hoş geldin"
G.Saray'dan ayrılacak mı? Yunus için karar verildi
Tarihe geçmeye hazırlanıyor! Arda oynarsa...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Türkiye - İskoçya maçı saat kaçta?
Tarihe geçmeye hazırlanıyor! Arda oynarsa...
2023 RESMİ TATİLLER VE MİLLİ BAYRAMLAR
TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? (15 Kasım)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A Milliler Diyarbakır’a hareket etti A Milliler Diyarbakır’a hareket etti 14:42
Fırtına'dan ayrılıyor mu? Menajeri konuştu! Fırtına'dan ayrılıyor mu? Menajeri konuştu! 14:34
Simge Aköz'den derbi öncesi taraftara mesaj Simge Aköz'den derbi öncesi taraftara mesaj 13:49
Buruk ile Icardi arasında dikkat çeken diyalog! Buruk ile Icardi arasında dikkat çeken diyalog! 13:28
G.Birliği'nden Ali Koç ve Arda Güler açıklaması! G.Birliği'nden Ali Koç ve Arda Güler açıklaması! 13:26
Türkiye - İskoçya maçı saat kaçta? Türkiye - İskoçya maçı saat kaçta? 13:20
Daha Eski
4 büyükler onların peşinde! Ocak ayında transferler... 4 büyükler onların peşinde! Ocak ayında transferler... 13:19
Arsenal'de Elneny gelişmesi! Arteta kararını verdi Arsenal'de Elneny gelişmesi! Arteta kararını verdi 13:19
Tarihe geçmeye hazırlanıyor! Arda oynarsa... Tarihe geçmeye hazırlanıyor! Arda oynarsa... 12:59
Virtus Bologna - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Virtus Bologna - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 12:58
Derbide Eczacıbaşı'nın konuğu VakıfBank Derbide Eczacıbaşı'nın konuğu VakıfBank 12:30
Beşiktaş'a Cyle Larin müjdesi! Dünya Kupası... Beşiktaş'a Cyle Larin müjdesi! Dünya Kupası... 12:06