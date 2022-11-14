Samet Akaydın A Milli Takım'a çağrılmasını değerlendirdi

A Milli Takım'ın İskoçya ve Çekya ile karşılaşacağı hazırlık maçlarının kadrosunda dikkat çeken isimlerden birisi de Samet Akaydın olarak göze çarpıyor. A Milli Takım formasını ilk kez terletecek olan Adana Demirspor'un başarılı stoperi dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

"EN BÜYÜK HAYALİM MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYMEKTİ"

Futbolcu A Milli Takım kampında yaptığı açıklamada, "En büyük hayalim milli takım forması giymekti. Bana buna layık gören tüm hocalarıma teşekkür ederim. Hedefim bununla kalmayacak. Antrenmanlarda kendimi gösterip, milli takımda kalıcı olmak istiyorum."

"Benim kırılma noktam Vincenzo Montella'nın Adana Demirspor'a gelmesiydi. Montella hocama çok teşekkür ediyorum. Bana çok şey kattı, benimle özel bir ilgisi var. Baba-oğul ilişkimiz var. Çalışmayı seven bir yapım var, pes etmem. 28 yaşında milli takıma seçilmem bunu gösteriyor. Oynadığım mevkide oyuncular üst düzeyde. Bana bu fırsat geliyorsa, ben de onlar gibi olabilirim. Kendime güvenim sonsuz, rekabete hazırım. Tayyip Talha benim kardeşim, beraber forma giydik, oynadık. Buraya gelmeyi çok hak etti. Onun da milli takıma seçilmesine çok sevindim." şeklinde açıklamalarını sonlandırdı.