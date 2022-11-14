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Cenk Tosun A Milli Takım kampında açıklamalarda bulundu

A Milli Takım'ın İskoçya ve Çekya ile karşılaşacağı hazırlık maçları öncesinde Cenk Tosun dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü yaptığı açıklamada, "Milli takımda olduğum için çok mutluyum. Milli formayı çok özledim. " ifadelerine yer verdi. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 17:56 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 17:57
Cenk Tosun A Milli Takım kampında açıklamalarda bulundu

A Milli Takım'ın 16 Kasım Çarşamba günü Diyarbakır'da İskoçya ve 19 Kasım Cumartesi günü Gaziantep'te Çekya ile karşılaşacağı hazırlık maçları öncesinde Beşiktaş'ın tecrübeli forveti Cenk Tosun açıklamalarda bulundu. Futbolcu yeniden milli takıma çağrılmasını değerlendirdi.

"MİLLİ FORMAYI ÇOK ÖZLEDİM"

Cenk Tosun A Milli Takım kampında yaptığı açıklamada, "Sakatlıklarım nedeniyle uzun süredir kamplarda yoktum. Milli takımda olduğum için çok mutluyum. Milli formayı çok özledim. Genç kardeşlerimizle birlikte inşallah güzel hazırlık maçları oynayıp EURO 2024 elemelerine iyi hazırlanmak istiyoruz."

"Şu an eskisinden daha güçlüyüm. Sezon başı da öyleydim. Valerien hocayla daha az forma şansı buldum. Hak ettiğim dönemler oldu, oynamadım ama daha fazla çalıştım. Şenol hoca gelince o güveni bana verdi. Ben de onu utandırmamak için elimden geleni sahada yaptım." ifadelerine yer verdi.

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