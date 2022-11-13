Stefan Kuntz'dan Arda Güler ve Jorge Jesus yorumu!

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, İskoçya ve Çekya ile oynanacak hazırlık maçları öncesinde Tivibu Spor'a açıklamalarda bulundu.

Alman teknik adam, ilk kez kadroya çağırılan Arda Güler ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus hakkında da yorumda bulundu.

İşte o sözler;

(Taksim'deki patlama ile ilgili) "Biz de ilk etapta olayı duyduğumuzda çok üzüldük. Patlamada hayatını kaybedenlere baş sağlığı diliyoruz. Yaralananlara acil şifalar diliyoruz"

"ARDA, EMİRHAN VE TAYYİP..."

"Uluslar Ligi kadrolarında, dikkat ettiğimiz konu haziran ayında ve son kampta çok fazla oyuncu rotasyonunu yapmamaktı. Uluslar Ligi'ndeki hedefimize o oyuncularla ulaşmak istedik. Onun için çok fazla değişiklik yapmadık orada. Bizim oradaki baskı durumumuz ile hazırlık maçlarındaki baskı durumu çok farklı. Arda, Emirhan, Tayyip gibi oyuncuların bu ortamda biraz daha rahat etmeleri bu maçlarda biraz daha rahat olacaktır. Bizler için önemli olan, oradaki oyuncularla da mesele Jesus ile sürekli irtibat halindeyiz, bu oyuncuları her zaman takip ediyoruz. Gözlerimiz hep onun üzerindeydi."

"JESUS'LA SÜREKLİ GÖRÜŞMEMİN NEDENİ..."

"Uluslar Ligi kadrolarında, dikkat ettiğimiz konu, haziran ayında ve son kampta çok fazla oyuncu rotasyonunu yapmamaktı. Uluslar Ligi'ndeki hedefimize o oyuncularla ulaşmak istedik. Onun için çok fazla değişiklik yapmadık orada. Bizim oradaki baskı durumumuz ile hazırlık maçlarındaki baskı durumu çok farklı. Arda, Emirhan, Tayyip gibi oyuncuların bu ortamda biraz daha rahat etmeleri bu maçlarda biraz daha rahat olacaktır. Bizler için önemli olan, oradaki oyuncularla da mesele Jesus ile sürekli irtibat halindeyiz, bu oyuncuları her zaman takip ediyoruz. Gözlerimiz hep onun üzerindeydi."

