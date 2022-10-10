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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den EURO 2024 açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, EURO 2024 kura çekimleri hakkında konuştu. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 12:56
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den EURO 2024 açıklaması

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi EURO 2024 hakkında konuştu.

İşte o sözler...

"EURO 2024'teki rakiplerimiz bize yabancı değil. İnşallah grubu en iyi şekilde geçirip Almanya'da ülkemizi temsil etmek istiyoruz."

"Ampute Milli Takımımız, engelli futbolcuların neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterdi. Biz bir olabilirsek, dünyada başaramayacağımız hiçbir şey yok."

"VAR sistemi, hakemlerin yanlış kararları önlemesi için var. Gri pozisyonlara zaten karışmıyor, hakemin göremediği net pozisyonlarda uyarı yapıyor. VAR sisteminin iptali için 1-2 kulüp değil de, tüm kulüplerin talebi gerek."

"Türk Milli Takımı olarak, bundan sonraki günlerde ekibimizle birlikte iyi işler yapmak için çalışacağız. Avrupa'daki en genç takımlardan biriyiz. İstikrarlı şekilde devam edebilirsek, önümüzdeki 10 yıldaki milli takımın omurgasını oluşturacağız."

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