Haydi hayırlısı

A Milli Takım'ın da yer alacağı 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri grup kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Almanya'da yapılacak organizasyon 13.00'te başlayacak. 53 ülkenin katılacağı elemelerde, 10 grup yer alacak. Bu grupların 7'sinde 5, 3'ünde 6 takım bulunacak. Maçların ardından grup liderleri ve ikincileri, adlarını finallere yazdıracak. Finallere kalacak diğer 3 takım Mart 2024'te yapılacak Uluslar Ligi play-off maçlarının ardından belirlenecek. Rusya, Ukrayna savaşı nedeniyle elemelere katılamayacak. Turnuvayı düzenleyen Almanya doğrudan EURO 2024 bileti alacak. Kura çekiminde torbalar şöyle:

1. TORBA

HOLLANDA

HIRVATISTAN

İSPANYA

İTALYA

DANIMARKA

PORTEKIZ

BELÇIKA

MACARISTAN

İSVIÇRE

POLONYA

2. TORBA

FRANSA

AVUSTURYA

ÇEKYA

İNGILTERE

GALLER

İSRAIL

B. HERSEK

SIRBISTAN

İSKOÇYA

FINLANDIYA

3. TORBA

UKRAYNA

İZLANDA

NORVEÇ

SLOVENYA

İRLANDA CUM

ARNAVUTLUK

KARADAĞ

ROMANYA

İSVEÇ

ERMENISTAN

4. TORBA

TÜRKIYE

GÜRCISTAN

YUNANISTAN

KAZAKISTAN

LÜKSEMBURG

AZERBAYCAN

KOSOVA

BULGARISTAN

F. ADALARI

K.MAKEDONYA

5. TORBA

SLOVAKYA

KUZEY İRLANDA

KIBRIS R. KESIMI

BELARUS

LITVANYA

CEBELITARIK

ESTONYA

LETONYA

MOLDOVA

MALTA

6. TORBA

ANDORRA

SAN MARINO

LIHTENŞTAYN

RAKİPLER İSKOÇYA VE ÇEKYA

A Milli Takım, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında 2 özel maça çıkacak. TFF'nin sitesinden yapılan açıklamada ay yıldızlı takımımızın İskoçya ve Çekya ile özel maçta karşılaşacağı belirtildi. Milliler 16 Kasım'da İskoçya ve 19 Kasım'da Çekya ile kapışacak. Müsabakaların oynanacağı yerler ve başlama saatleri ilerleyen günlerde açıklanacak.