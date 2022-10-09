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Haydi hayırlısı

A Milli Takım'ın da yer alacağı 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri grup kura çekimi bugün gerçekleştirilecek.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 06:50
Haydi hayırlısı

A Milli Takım'ın da yer alacağı 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri grup kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Almanya'da yapılacak organizasyon 13.00'te başlayacak. 53 ülkenin katılacağı elemelerde, 10 grup yer alacak. Bu grupların 7'sinde 5, 3'ünde 6 takım bulunacak. Maçların ardından grup liderleri ve ikincileri, adlarını finallere yazdıracak. Finallere kalacak diğer 3 takım Mart 2024'te yapılacak Uluslar Ligi play-off maçlarının ardından belirlenecek. Rusya, Ukrayna savaşı nedeniyle elemelere katılamayacak. Turnuvayı düzenleyen Almanya doğrudan EURO 2024 bileti alacak. Kura çekiminde torbalar şöyle:

1. TORBA

HOLLANDA
HIRVATISTAN
İSPANYA
İTALYA
DANIMARKA
PORTEKIZ
BELÇIKA
MACARISTAN
İSVIÇRE
POLONYA

2. TORBA

FRANSA
AVUSTURYA
ÇEKYA
İNGILTERE
GALLER
İSRAIL
B. HERSEK
SIRBISTAN
İSKOÇYA
FINLANDIYA

3. TORBA

UKRAYNA
İZLANDA
NORVEÇ
SLOVENYA
İRLANDA CUM
ARNAVUTLUK
KARADAĞ
ROMANYA
İSVEÇ
ERMENISTAN

4. TORBA

TÜRKIYE
GÜRCISTAN
YUNANISTAN
KAZAKISTAN
LÜKSEMBURG
AZERBAYCAN
KOSOVA
BULGARISTAN
F. ADALARI
K.MAKEDONYA

5. TORBA

SLOVAKYA
KUZEY İRLANDA
KIBRIS R. KESIMI
BELARUS
LITVANYA
CEBELITARIK
ESTONYA
LETONYA
MOLDOVA
MALTA

6. TORBA

ANDORRA
SAN MARINO
LIHTENŞTAYN

RAKİPLER İSKOÇYA VE ÇEKYA

A Milli Takım, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında 2 özel maça çıkacak. TFF'nin sitesinden yapılan açıklamada ay yıldızlı takımımızın İskoçya ve Çekya ile özel maçta karşılaşacağı belirtildi. Milliler 16 Kasım'da İskoçya ve 19 Kasım'da Çekya ile kapışacak. Müsabakaların oynanacağı yerler ve başlama saatleri ilerleyen günlerde açıklanacak.

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