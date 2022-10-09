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EURO 2024 kura çekimi CANLI İZLE | A Milliler'in rakibi belli oluyor

Son dakika spor haberi: A Milli Futbol Takımımız'ın EURO 2024'teki rakibi belli oluyor. Dev turnuvada grupların belli olacağı kura çekimi, ev sahibi Almanya'nın Frankfurt şehrinde gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin 4. torbadan katıldığı kura çekiminin CANLI yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 13:02 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 13:32
EURO 2024 kura çekimi CANLI İZLE | A Milliler'in rakibi belli oluyor

EURO 2024'te kura çekimi heyecanı yaşanıyor. A Milli Takımımız'ın grup elemelerinde rakibi kura çekiminin ardından netlik kazanacak.

Almanya'nın ev sahipliği yapacağı dev turnuvada kura çekimi Frankfurt şehrinde gerçekleştiriliyor. Türkiye kura çekimine 4. torbadan katılıyor.

Kura çekimi, Almanya'nın Frankfurt şehrindeki Festhalle Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

EURO 2024 KURA ÇEKİMİ | CANLI İZLEYİN

KURA ÇEKİMİ SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR

A Grubu: İspanya, İskoçya

B Grubu: Hollanda, Fransa

C Grubu: İtalya, İngiltere

D Grubu: Hırvatistan, Galler

E Grubu: Polonya, Çekya

F Grubu: Belçika, Avusturya

G Grubu: Macaristan, Sırbistan

H Grubu: Danimarka, Finlandiya

I Grubu: İsviçre, İsrail

J Grubu: Portekiz, Bosna Hersek

53 ülkenin katılacağı elemelerde, 10 grup yer alacak. Bu grupların 7'sinde 5, 3'ünde 6 takım bulunacak. Maçların ardından grup liderleri ve ikincileri, adlarını finallere yazdıracak. Finallere kalacak diğer 3 takım ise Mart 2024'te yapılacak UEFA Uluslar Ligi play-off maçlarının ardından belirlenecek.

EURO 2024 ELEMELERİ TORBALAR

1. TORBA: Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Danimarka, Portekiz, Belçika, Macaristan, İsviçre, Polonya

2. TORBA: Fransa, Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler, İsrail, Bosna Hersek, Sırbistan, İskoçya, Finlandiya

3. TORBA: Ukrayna, İzlanda, Norveç, Slovenya, İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Karadağ, Romanya, İsveç, Ermenistan

4. TORBA: Gürcistan, Yunanistan, Türkiye, Kazakistan, Lüksemburg, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya

5. TORBA: Slovakya, Kuzey İrlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Belarus, Litvanya, Cebelitarık, Estonya, Letonya, Moldova, Malta

6. TORBA: Andorra, San Marino, Lihtenştayn

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